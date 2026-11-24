Lucid Motors a commencé à tester des versions autonomes du Gravity à San Francisco sans conducteur de sécurité.

L’entreprise disposerait déjà de 100 Gravity autonomes dans sa flotte d’essai.

Le VUS électrique sera utilisé dans le cadre du service de robotaxis d’Uber à partir de 2027.

Lucid est devenu le dernier constructeur automobile en date à tester des voitures sans conducteur dans les rues de San Francisco grâce à une technologie développée par Nuro.

Le VUS Gravity du constructeur, équipé des technologies de conduite autonome de Nuro, intégrera le service de robotaxis d’Uber une fois que les essais en conditions réelles auront prouvé sa sécurité et son efficacité.

Alors que les essais précédents, entamés fin 2025, se déroulaient avec un conducteur de sécurité prêt à reprendre le contrôle à tout moment, les Gravity circulent désormais dans San Francisco en totale autonomie.

Les modifications par rapport à un Lucid Gravity standard comprennent un large ensemble de capteurs monté au-dessus du pare-brise ainsi que des capteurs et caméras supplémentaires répartis tout autour de la carrosserie. L’ensemble situé au-dessus du pare-brise intègre également des éclairages DEL et des écrans destinés à aider les passagers à identifier le robotaxi qu’ils ont commandé.

À l’intérieur, un écran tactile conçu par Uber est ajouté à l’arrière de la console centrale pour permettre aux passagers d’interagir avec le véhicule.

Uber s’est engagé à acheter 35 000 véhicules Lucid destinés à servir de robotaxis, qui utiliseront tous la technologie de Nuro.

Pour l’instant, le constructeur aurait déjà fabriqué plus de 100 véhicules d’essai autonomes.

Bien que les Lucid Gravity ne puissent actuellement transporter des passagers payants qu’en présence d’un conducteur de sécurité, le déploiement initial des trajets en robotaxi Uber avec le Gravity est prévu pour le premier trimestre 2027.

Ces premières courses auront lieu dans la région de la baie de San Francisco, avant de s’étendre à d’autres marchés mondiaux au cours des mois suivants.

Houston a déjà été annoncée comme la prochaine ville à autoriser les Gravity sans conducteur à sillonner ses rues, et des essais supervisés y sont déjà en cours depuis un certain temps.

Indépendamment de ses travaux sur les robotaxis, Lucid Motors développe également des systèmes d’aide à la conduite semi-autonome pour le grand public, ayant ajouté des fonctionnalités de conduite mains libres sur autoroute aux modèles Air et Gravity cet été.

Uber exploite déjà un réseau de robotaxis dans deux grandes villes américaines : Austin, au Texas, et Atlanta, en Géorgie. Cela est rendu possible grâce à un partenariat avec Waymo, qui possède son propre service de VTC autonome utilisant le Jaguar I-Pace électrique.

En plus de Waymo et désormais de Lucid/Nuro, Uber a également investi dans les projets de développement de véhicules autonomes de Rivian et de Nvidia afin d’étendre son réseau de robotaxis sans dépendre d’un seul partenaire.

Source : Car and Driver