Volvo donne un aperçu d’un concept qui introduira son prochain langage de design

Le constructeur automobile dévoilera en 2027 un concept de VUS qui adoptera son nouveau langage de design.

Le chef du design affirme que cette orientation s’inspirera de l’héritage de la marque.

Volvo prévoit de dévoiler 13 nouveaux modèles d’ici la fin de 2030 et de réintroduire des boutons physiques dans ses habitacles.

Les prochaines années s’annoncent chargées chez Volvo : en plus de lancer 13 nouveaux modèles d’ici la fin de 2030 et de repenser ses habitacles en intégrant davantage de commandes physiques, le constructeur suédois adoptera un tout nouveau langage de design.

En effet, Volvo utilisera de nouveaux éléments esthétiques pour distinguer ses futurs modèles, même si son style actuel n’a été inauguré par l’EX90 qu’il y a un peu moins de quatre ans.

Selon le designer en chef de la marque, Thomas Ingenlath, ce nouveau langage stylistique puisera dans l’héritage de Volvo afin de rendre ses nouveaux véhicules instantanément reconnaissables face à la concurrence.

Parmi les éléments mis en avant pour affirmer l’identité propre de Volvo figurent le logo « Iron Mark », la barre diagonale qui l’accompagne et le contour d’une calandre.

Bien que tous les modèles actuels de Volvo arborent l’Iron Mark et la barre oblique, certains de ses plus récents modèles électriques, dont l’EX30 et l’EX90, sont dépourvus d’ouverture évoquant une calandre, laissant le logo seul sur un panneau en plastique de couleur carrosserie.

Bien que le dirigeant n’ait rien précisé d’autre, les voitures Volvo sont également reconnues depuis longtemps pour leurs feux arrière verticaux soulignant l’épaulement des familiales et des VUS, ainsi que pour leurs lignes de caractère affirmées, réputées pour renforcer psychologiquement le sentiment de sécurité et de robustesse.

S’inspirer de l’héritage de la marque pourrait aussi signifier un retour à des silhouettes plus simples et anguleuses, Volvo ayant été célèbre pour ses panneaux plats et ses angles à 90 degrés pendant plusieurs décennies, des années 1960 aux années 1990.

Dans cet esprit, le designer a laissé entendre un retour potentiel des familiales et des berlines. Toutefois, les automobilistes nord-américains ne devraient pas se réjouir trop vite : M. Ingenlath a précisé que la stratégie de conception du constructeur serait régionalisée, l’Europe recevant les modèles plus compacts tandis que l’Amérique du Nord aura droit à des VUS de plus grand gabarit.

Nous pourrons observer ce nouveau langage de design pour la première fois sur un concept de VUS qui doit être dévoilé l’an prochain, coïncidant avec le 100ᵉ anniversaire du constructeur.

L’entreprise a d’ailleurs diffusé une image d’aperçu de ce futur concept, montrant la face avant du véhicule drapée sous une toile blanche.

Très peu de détails filtrent de cette image, si ce n’est que le capot sera plus sculpté que celui des modèles actuels, arborant une section centrale rabaissée entre des blocs optiques surélevés.

Comme cela a été rapporté récemment, Volvo est également en train de redessiner ses futurs habitacles en réintégrant des commandes physiques, après que des propriétaires de modèles actuels se sont plaints qu’un trop grand nombre de fonctionnalités étaient cantonnées à l’écran tactile.

Bien qu’il ne faille pas s’attendre à ce que les futures Volvo soient surchargées de boutons et de molettes, le designer en chef indique que les commandes les plus fréquentes redeviendront des interrupteurs physiques — en particulier celles affichées en permanence sur l’écran, comme les réglages principaux de la climatisation.

De plus, la forme et la fonction de ces commandes varieront selon leur utilité, ce qui améliorera l’ergonomie et rehaussera le sentiment de luxe par rapport à de simples rangées de boutons identiques.

Sur les treize nouveaux modèles prévus d’ici la fin de 2030, sept seront développés pour les marchés occidentaux, qui englobent l’Europe et l’Amérique du Nord.

Compte tenu de l’approche régionalisée évoquée par M. Ingenlath, on peut s’attendre à ce qu’environ quatre ou cinq de ces sept modèles fassent leur apparition sur nos routes.

Sources : Carscoops et Whatcar