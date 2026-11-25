La filiale du groupe Volkswagen maintient ses plans pour de futurs points de vente et de service au Canada malgré l’imminence des droits de douane.

Scout prévoit sept points de vente et de service au Canada d’ici 2033.

La production des Traveler et Terra devrait commencer en Caroline du Sud en 2028.

Scout n’a annoncé ni prix canadiens ni date de lancement des ventes.

Scout Motors prévoit toujours lancer au Canada son futur VUS électrique et sa camionnette. Selon le constructeur, les véhicules seront vendus par l’intermédiaire d’un réseau de sept établissements, alors que les droits de douane américains sur les véhicules continuent de compliquer les projets des constructeurs qui ne produisent pas au Canada. L’entreprise a confirmé sa présence prévue au pays en présentant les détails actualisés de son réseau de vente dans la région de Chicago, au début de novembre.

Le réseau devrait être en place d’ici 2033, soit environ un an plus tard que ce qui avait été annoncé précédemment. Toronto compterait trois établissements exploités par l’entreprise, tandis que Montréal en aurait deux. Vancouver et Ottawa en accueilleraient chacune un. Scout appelle ces points de vente et de service des « ateliers », un nom qui correspond à l’image de la marque.

La date de lancement des ventes au Canada n’a pas été annoncée, et Scout n’a pas communiqué de prix canadiens. La filiale du groupe Volkswagen accepte des réservations remboursables de 150 $ de la part des clients. Aux États-Unis, le constructeur a indiqué que les deux véhicules devraient coûter moins de 60 000 $ US, même si l’on sait ce qui peut arriver aux premières annonces de prix.

Scout prévoit assembler le VUS Traveler et la camionnette Terra dans une nouvelle usine en Caroline du Sud, où la production devrait commencer en 2028. Leurs batteries pourraient contribuer au contenu canadien : PowerCo, la filiale de batteries du groupe Volkswagen, construit une usine de cellules de 7 milliards de dollars canadiens à St Thomas, en Ontario. Les composants fabriqués au Canada et utilisés dans des véhicules assemblés aux États-Unis sont exemptés des droits de douane à l’importation imposés par le Canada, ce qui pourrait réduire l’exposition des véhicules à ces droits et leur prix demandé.

Le Canada a imposé un droit de douane de 25 % sur les véhicules fabriqués aux États-Unis en avril 2025, en réponse à des mesures américaines similaires visant les véhicules assemblés au Canada. Le cadre canadien prévoit des exemptions pour cinq constructeurs qui fabriquent des véhicules en Ontario; le groupe Volkswagen ne possède aucune usine d’assemblage automobile au pays. Hyundai/Kia, Mazda, Nissan et Subaru ont suspendu — ou avaient suspendu — certains modèles fabriqués aux États-Unis au Canada, ou modifié leur approvisionnement, tandis que Rivian a considérablement augmenté ses prix après l’entrée en vigueur des droits. Slate Auto a indiqué ne pas prévoir vendre sa camionnette au Canada.

La situation entourant les droits de douane pourrait évoluer avant le lancement prévu de Scout. Les discussions commerciales entre Ottawa et Washington ont repris, mais les droits de douane sur les véhicules demeurent un point de désaccord. Cette incertitude rend l’engagement de l’entreprise envers son réseau canadien plus concret que son calendrier de lancement ou ses prix.

La stratégie de produits a aussi évolué depuis que Scout a d’abord présenté les Traveler et Terra comme des véhicules entièrement électriques. Les clients potentiels peuvent maintenant choisir une version électrique à autonomie prolongée, qui associe une motorisation électrique à un générateur embarqué. Au printemps, Scout a indiqué que cette configuration représentait 85 % des précommandes de clients.