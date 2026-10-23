Volvo et NVIDIA visent la conduite automatisée de porte à porte

Le partenariat élargi vise à automatiser la conduite sur autoroute, en ville et lors des manœuvres de stationnement. La technologie fera ses débuts dans un futur modèle de Volvo.

Volvo utilisera l’architecture de capteurs et de calcul Hyperion de NVIDIA, ainsi que ses logiciels de conduite et de sécurité.

Les deux entreprises prévoient d’introduire progressivement des fonctions qui réduisent le besoin de supervision du conducteur.

Volvo n’a pas précisé quel modèle recevra cette technologie en premier ni quand elle sera offerte au Canada.

Volvo souhaite que ses prochaines technologies de conduite automatisée prennent en charge une plus grande part des déplacements, y compris dans les rues urbaines achalandées et lors du stationnement. Le constructeur a annoncé le 15 octobre l’élargissement de son partenariat avec NVIDIA afin de développer des systèmes capables de gérer des trajets de porte à porte.

La technologie fera ses débuts dans un véhicule Volvo de prochaine génération, dans le cadre du renouvellement de la gamme. Le constructeur n’a toutefois ni identifié ce modèle ni communiqué de date de lancement dans son annonce.

Le partenariat combine l’expertise de Volvo en matière de sécurité automobile avec l’architecture de capteurs et de calcul Hyperion de NVIDIA, le système Halos OS et le logiciel de conduite Alpamayo Stack. Ces technologies fourniront les bases matérielles et logicielles des nouvelles fonctions de conduite automatisée.

Volvo prévoit une introduction progressive de fonctions permettant au conducteur de quitter la route des yeux, puis de ne plus avoir à superviser la conduite dans certaines conditions. Il s’agit toutefois d’objectifs de développement. L’annonce ne précise ni les conditions d’utilisation ni les responsabilités du conducteur pour le premier système à commercialiser.

Pour les acheteurs, la question sera de savoir quelle part d’un trajet ordinaire la technologie pourra réellement prendre en charge. Volvo vise les autoroutes, la circulation urbaine et le stationnement, ce qui pourrait étendre l’assistance à plusieurs étapes d’un déplacement. Le constructeur doit encore expliquer comment le véhicule demandera au conducteur de reprendre le contrôle et quelles conditions limiteront son fonctionnement.

Une annonce distincte de NVIDIA, publiée le 21 octobre, apporte quelques précisions sur les travaux de développement. Volvo participe à l’écosystème Halos SAFE, un cadre d’évaluation qui combine la simulation, les essais physiques, les évaluations routières et le suivi des véhicules en circulation. L’objectif est de produire des données mesurables sur le comportement des systèmes de conduite automatisée avant et pendant leur déploiement.

Ces essais joueront un rôle important dans l’atteinte de l’objectif annoncé par Volvo de rendre la conduite automatisée plus sûre et plus facile à utiliser. La collaboration entre les deux entreprises remonte à 2017, et cet accord élargi confère à NVIDIA une place plus importante dans les technologies des futurs véhicules Volvo.

Les acheteurs canadiens devront attendre les détails propres à chaque modèle, notamment la disponibilité, les prix et les fonctionnalités qui seront offertes ici. Pour le moment, l’annonce précise l’orientation du développement chez Volvo, sans présenter une option que les clients peuvent déjà commander.