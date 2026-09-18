Volvo ajouterait des boutons dans ses habitacles

On n’attendait pas ce discours de la part de Volvo. Depuis des années, la marque suédoise fait partie de celles qui épurent le plus les habitacles de ses modèles, avec des planches de bord dépouillées où presque tout passe par l’écran central. Or, voilà qu’elle semble comprendre les doléances des conducteurs et de la presse, qui réclament de vraies commandes, du moins pour certaines fonctions.

Volvo ajoutera quelques boutons de plus que dans ses modèles actuels

L’écran tactile va rester dominant, mais certaines commandes usuelles redeviendront physiques

Un concept attendu en 2027, pour le centenaire de la marque, devrait nous en apprendre plus

Oui à l’écran, mais pas pour tout

C’est le grand patron du design, Thomas Ingenlath, qui effectue un retour chez Volvo, qui a lancé le message lors de la période de questions ayant suivi une présentation concernant les derniers ajustements de la stratégie de la marque (Strategy Update 2026). Son objectif est clair : repenser la façon dont on interagit avec la voiture. Il a exclu d’emblée de revenir aux « rangées et rangées » de boutons, comme on pouvait retrouver dans les produits de la marque il y a 20 ans.

« Nous ne délaissons pas l’écran tactile, a-t-il précisé. Nous nous en servirons pour ce qu’il fait de mieux. » Il a cependant ajouté quelque chose d’intéressant : une fonction qu’on consulte en permanence n’a pas sa place à l’écran. Elle mérite sa propre commande.

On peut imaginer, par exemple, le contrôle de la climatisation, qui passe par l’écran central chez Volvo. On ne compte plus les moments de frustration à chercher des fonctions de dégivrage par temps glacial, sans compter les fois où l’écran du système n’est pas accessible parce qu’il fait… trop froid.

Pour illustrer sa vision, Thomas Ingenlath a évoqué un appareil photo Leica. Le plaisir ne tient pas seulement au fait de pouvoir le manipuler, mais aussi à la sensation des commandes, aux matériaux, au petit clic qu’on entend et aux formes qui changent selon la fonction. On imagine des molettes là où elles ont du sens et des interrupteurs faciles à distinguer, qui donnent un côté haut de gamme à l’ensemble.

Un nouveau visage en 2027

L’habitacle n’est pas le seul chantier auquel Thomas Ingenlath veut s’attaquer. Ce dernier souhaite également que Volvo redevienne plus reconnaissable, ce qui laisse entrevoir une réinterprétation de la signature de la marque, du logo et de la calandre qui l’entoure.

Un concept sera dévoilé en 2027, alors que la marque, propriété de Geely, fêtera ses 100 ans.

Nous aurons, à ce moment-là, une bonne idée de la direction que la marque prendra pour amorcer son deuxième centenaire.

Quant au bouton, le plus tôt sera le mieux. Les derniers modèles dévoilés par la marque, les XC40 et XC60, empruntaient toujours la formule actuelle, où pratiquement tout se trouve à l’écran.