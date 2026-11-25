Les modèles hybrides arriveront en premier, tandis que les versions électriques suivront durant la première moitié de 2028.

L’autonomie du GLA électrique devrait avoisiner les 560 kilomètres selon le cycle de l’EPA.

Le modèle électrique reposera sur une architecture de batterie de 800 volts, alors que la version hybride s’appuiera sur un système de 48 volts.

Après les CLA, Classe C, GLB et GLC 2027, le GLA 2028 deviendra le cinquième modèle Mercedes-Benz de nouvelle génération à faire son entrée dans les salles d’exposition nord-américaines de la marque au cours de la deuxième moitié de 2027.

Contrairement à ces autres modèles, qui ont d’abord été lancés en version électrique — les déclinaisons hybrides arrivant plus tard pour certains —, le GLA 2028 débarquera en Amérique du Nord d’abord en version hybride, la variante électrique étant prévue pour la première moitié de 2028.

Comme auparavant, le GLA fait office de pendant VUS de la berline CLA, ce qui signifie qu’il partage son groupe motopropulseur, son gabarit et sa thématique esthétique globale.

Ces similitudes comprennent les phares et les feux arrière en forme d’étoile, ainsi que les poignées de porte rétractables.

Contrairement à la CLA, toutefois, le GLA adopte la même calandre verticale illuminée que les GLC et Classe C.

Cela vaut pour les versions électriques ; en raison de leur besoin accru en flux d’air de refroidissement, les modèles GLA hybrides sont dotés d’une calandre différente ornée de 150 étoiles chromées estampées à chaud et d’un pourtour illuminé.

Toujours à la différence de la CLA, le nouveau GLA ne comporte pas de barre lumineuse reliant les phares ou les feux arrière.

Sous le capot, les versions hybrides du GLA seront animées par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L fonctionnant selon le cycle Miller, jumelé à un système d’hybridation légère de 48 volts et à une boîte automatique à double embrayage à huit rapports.

Dans la CLA, cette combinaison développe une puissance de 218 chevaux et un couple de 280 lb-pi acheminés aux roues avant, mais puisque nous savons que le GLA proposera la transmission intégrale, ces chiffres pourraient différer une fois que le VUS sous-compact arrivera en Amérique du Nord.

Alors que la plupart des systèmes d’hybridation légère de 48 volts ne sont guère plus que des dispositifs arrêt/démarrage renforcés, Mercedes-Benz affirme que le GLA pourra rouler en mode tout électrique en milieu urbain.

À cet effet, le moteur électrique peut fournir jusqu’à 30 chevaux, ce qui devrait suffire à suivre le rythme de la circulation lente en ville.

Le groupe motopropulseur est également configuré pour permettre la marche en roue libre sans essence jusqu’à 96 km/h, et le freinage régénératif peut recharger la batterie de 1,3 kWh à une puissance maximale de 25 kW.

La version électrique utilisera la même batterie de 85 kWh que la CLA électrique, ainsi que ses configurations à un ou deux moteurs. Le GLA 250+ à propulsion générera 268 chevaux et 247 lb-pi de couple, tandis que le GLA 350 4MATIC bénéficiera de 349 chevaux et de 380 lb-pi de couple.

Ce dernier serait capable d’accélérer de 0 à 96 km/h en 3,5 secondes.

Grâce à son architecture électrique de 800 volts, le GLA électrique peut se recharger à des puissances atteignant 320 kW, ce qui, selon Mercedes-Benz, permet de récupérer jusqu’à 270 kilomètres d’autonomie WLTP en 10 minutes.

Sur une pleine charge, le constructeur indique que le GLA électrique peut parcourir jusqu’à 657 kilomètres, mais ce chiffre repose également sur le cycle d’essai européen WLTP.

Selon le cycle nord-américain EPA, moins optimiste, nous prévoyons que le GLA offrira une autonomie d’environ 560 km, soit environ 40 kilomètres de moins que la CLA 250+, un écart qui pourrait s’expliquer par le coefficient de traînée plus élevé — bien que toujours impressionnant — de 0,26 de ce modèle.

Bien que les prix canadiens n’aient pas encore été annoncés, Mercedes-Benz a confirmé que le GLA 2028 arrivera chez les concessionnaires partout au pays au cours de la deuxième moitié de l’an prochain, tout comme sur le marché américain.