Volvo donne la priorité à l’Europe alors que l’offre d’EX60 est insuffisante

La production s’établit à environ un dixième de l’objectif hebdomadaire de 2 000 unités de Volvo, ce qui limite les allocations.

Volvo produirait environ 200 EX60 par semaine, contre un objectif de 2 000 unités.

La mégacoulée et la fabrication selon une architecture cellule-carrosserie ont prolongé la montée en cadence du multisegment.

Les livraisons en Europe seront prioritaires, ce qui limitera les stocks chez les concessionnaires nord-américains.

Le projet de Volvo de faire de l’EX60 une électrique à grand volume en complément de son modèle le plus vendu, le XC60, se heurte à une contrainte de production dès le départ. L’approvisionnement du nouveau multisegment pour son lancement en Amérique du Nord est ainsi compromis.

Le XC60 demeure le modèle le plus vendu de Volvo. L’EX60 doit donc permettre à l’entreprise de faire adopter les véhicules électriques à cette clientèle partout dans le monde et soutenir la croissance de ses ventes de véhicules électriques.

L’entreprise s’était fixé un objectif de production de 2 000 véhicules par semaine. Selon un article, la production se serait établie à environ 200 unités par semaine, les problèmes de fabrication ralentissant la montée en cadence. Les estimations de GlobalData citées dans l’article fourni font état de ventes d’environ 500 véhicules en juillet et de 250 en août.

La production de l’EX60 a commencé en avril 2026 à l’usine de Volvo en Suède. Ce modèle est le premier véhicule du constructeur fabriqué au moyen de la mégacoulée et le premier à adopter une architecture cellule-carrosserie. Ces technologies introduisent des méthodes sans précédent établi en production, ce qui explique le retard de la montée en cadence du véhicule.

Le manque de production a des répercussions sur les plans de croissance de Volvo en Amérique du Nord. L’entreprise espérait vendre 7 000 EX60 aux États-Unis, ce qui aurait représenté une contribution importante à ses ventes annuelles de véhicules électriques. Les réservations aux États-Unis ont été ouvertes en mai, et les premiers lots de commandes commencent à arriver. Selon l’article fourni, Volvo donne la priorité aux livraisons en Europe, laissant moins de véhicules pour notre continent.

Cette répartition pourrait limiter les stocks chez les concessionnaires. Certains pourraient ne recevoir qu’une poignée de véhicules, tandis que d’autres n’en auraient aucun à offrir. L’article indique que l’approvisionnement devrait se normaliser au second semestre, sans préciser s’il s’agit de 2026 ou de 2027. Volvo dispose donc d’une période plus courte pour convertir les réservations américaines, alors que des multisegments électriques concurrents arrivent chez les consommateurs. Comme les constructeurs chinois s’installent peu à peu, mais sûrement, les concessionnaires Volvo canadiens devraient s’inquiéter.

Volvo positionne l’EX60 face à des VUS électriques haut de gamme comme le BMW iX3, le Mercedes-Benz GLC électrique et le Tesla Model Y. Le constructeur a dévoilé le multisegment en janvier, annonçant une autonomie pouvant atteindre 531 km. La gamme commence à 81 500 $ pour le P10 à rouage intégral. La version Ultra débute à 88 000 $, soit le même prix que le XC60 T8 AWD VEHR Ultra. La prime par rapport au XC60 Core de base est d’environ 20 000 $.

À court terme, Volvo doit augmenter la production et maintenir la qualité tout en utilisant simultanément, pour la première fois dans sa gamme, ces deux technologies de fabrication.

Le temps dira si l’EX60 peut atteindre les objectifs de ventes de Volvo aux États-Unis et en Amérique du Nord. Une montée en puissance tardive de l’approvisionnement réduira les occasions pour les concessionnaires de présenter le VUS électrique à des clients qui envisagent le XC60 ou, pire encore, des véhicules électriques haut de gamme concurrents.

Source: Autoblog