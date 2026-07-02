Volkswagen envisage de vendre Lamborghini et Ducati

Des rapports indiquent que Volkswagen réévalue les options stratégiques concernant Lamborghini et Ducati, alors que les coûts de restructuration et les investissements dans les technologies de demain accentuent la pression financière.

Volkswagen réévaluerait ses actifs haut de gamme dans le cadre d’une importante restructuration.

La vente d’Everllence renforce les finances, mais les coûts de transformation demeurent considérables.

Les analystes s’attendent à ce que Lamborghini et Ducati restent des entreprises de grande valeur à long terme.

Volkswagen réexaminerait l’avenir de certaines de ses marques les plus précieuses, alors que le constructeur automobile cherche à accroître sa flexibilité financière dans le cadre de l’un des plus importants programmes de restructuration de son histoire. Bien qu’aucune décision n’ait été annoncée, des rapports indiquent que l’entreprise évalue de nouveau différentes options stratégiques, notamment la cession de Ducati ou un premier appel public à l’épargne pour Lamborghini.

Cette nouvelle vague de spéculation fait suite à l’entente conclue par Volkswagen pour vendre une participation de 51 % dans le fabricant de moteurs marins Everllence. La transaction devrait générer un produit d’environ 7,4 milliards d’euros (12 milliards de $ canadiens), tandis que Volkswagen conservera une participation de 49 %.

La pression financière s’exerce alors que Volkswagen investit massivement dans l’électrification, le développement de logiciels et les technologies de véhicules de nouvelle génération, en partie en réponse à l’intensification de la concurrence des constructeurs automobiles chinois. Le groupe prépare également un important programme de réduction des coûts qui comprendrait l’élimination de jusqu’à 100 000 emplois et la fermeture de quatre usines en Allemagne.

Des conseillers en investissement auraient encouragé Volkswagen à réexaminer des idées qui avaient déjà été évoquées auparavant. Ducati avait déjà été considérée pour une vente il y a plusieurs années, tandis que Lamborghini est depuis longtemps perçue comme une candidate à une éventuelle inscription en Bourse en raison de la valeur de sa marque haut de gamme.

Lamborghini a considérablement pris de la valeur depuis qu’Audi a acquis le constructeur italien de supervoitures en 1998 pour environ 110 millions de $ américains. Des estimations plus récentes d’analystes évaluent l’entreprise à plus de 22 milliards de $ américains, soit environ 31,2 milliards de $ canadiens. Ducati s’est jointe au groupe Volkswagen à la suite de son acquisition par Audi en 2012 pour environ 909 millions de $ américains.

Malgré ce regain de discussions, les analystes de l’industrie demeurent sceptiques quant à la possibilité que Volkswagen se départisse de l’une ou l’autre de ces entreprises. Lamborghini et Ducati génèrent toutes deux des marges bénéficiaires solides de façon constante et sont considérées comme d’importants contributeurs à la rentabilité du groupe. La vente de marques haut de gamme très performantes pourrait procurer un avantage financier à court terme, mais réduire le potentiel de bénéfices à long terme.

Volkswagen n’a pas commenté directement ces informations. Pour l’instant, toute vente éventuelle ou tout premier appel public à l’épargne demeure hypothétique, mais le retour de ce débat met en lumière les défis financiers et stratégiques auxquels est confronté le plus important constructeur automobile d’Europe.

Source: CarScoops