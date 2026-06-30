L’Alfa Romeo Tonale tire sa révérence en Amérique du Nord

L’Alfa Romeo Tonale n’aura été que de passage. Ce modèle, présenté en 2022 comme produit 2023, ne reviendra pas chez nous en 2027. Stellantis Canada a confirmé qu’aucune commande ne sera plus acceptée à partir du 30 juin, et que la production destinée au marché nord-américain cessera en août.

Alfa Romeo n’a écoulé que 660 véhicules au Canada en 2025, un recul de 26 %

Le Tonale comptait pour 266 de ces ventes, soit une chute de 50 % par rapport à l’année précédente

Le moteur turbo de 2,0 litres (268 chevaux, 295 livres-pieds de couple) restait la seule option depuis l’abandon de la version hybride rechargeable

L’ironie, c’est que le Tonale était devenu le troisième modèle de la marque et devait représenter la moitié des ventes d’Alfa au pays. Il était en quelque sorte le sauveur de l’entreprise. Et voilà qu’un peu plus de trois ans après son arrivée, son aventure est déjà terminée.

Dans sa communication officielle, le constructeur évoque une « phase de transition planifiée » qui permettrait à la marque d’harmoniser sa gamme avec l’évolution du marché. En gros, le Tonale ne trouvait plus de preneur. Les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes. En 2025, le Tonale a trouvé 266 acheteurs au Canada, un recul de 50 % par rapport à 2024 (qui avait enregistré une hausse de 6 %). De fait, ça ne va pas bien pour Alfa Romeo, qui n’a vendu que 660 modèles au pays en 2025, soit 25 % de moins que l’année précédente.

Et ajoutez à cela que la seule version « intéressante » du Tonale, la variante hybride rechargeable, ne figurait déjà plus au catalogue.

C’est le signe de problèmes plus profonds chez Stellantis.

Reste donc au catalogue la berline Giulia, ainsi que le VUS Stelvio, les deux plus vieux produits de la marque. Du nouveau est dans les plans pour ces deux modèles, qui profiteraient de la plateforme STLA Large de Stellantis. On les verrait débarquer avec différentes motorisations, dont une hybride rechargeable, pour l’année 2028.

Ça demeure très spéculatif et, de la façon dont les choses se passent chez Stellantis, il faut tout avancer avec beaucoup de prudence. Nous souhaitons toujours le succès d’une marque, car une disparition entraîne un effet domino qui se traduit toujours par des pertes d’emplois, ce qui n’est jamais souhaitable.

On verra bien pour la suite, mais il est clair qu’Alfa Romeo a deux prises contre elle.