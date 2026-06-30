Le tout nouveau BMW X5 2027 affiché à partir de 95 500 $; le iX5 entièrement électrique suivra

Le BMW X5 2027 sera d’abord lancé au Canada avec un moteur à essence, les versions hybrides rechargeable et électrique arrivant peu après.

BMW lancera le X5 40 xDrive 2027 en octobre.

Le iX5 60 xDrive électrique affiche une autonomie estimée à 700 km.

La disponibilité canadienne du X5 hybride rechargeable et du iX5 n’a pas encore été confirmée.

BMW prépare la cinquième génération de son X5, le modèle qui a établi les standards de la catégorie et qui a donné naissance à la famille des Sports Activity Vehicle de la marque en 1999, avec la gamme de motorisations la plus étendue jamais proposée pour ce véhicule.

Le BMW X5 2027 sera d’abord lancé au Canada sous la forme du X5 40 xDrive (qui devrait devenir la version la plus populaire), dès le mois d’octobre à un prix de base de 95 500 $. Pour le moment, le calendrier canadien des X5 50e xDrive hybride rechargeable et iX5 60 xDrive entièrement électrique n’a toujours pas été annoncé.

À l’échelle mondiale, la nouvelle famille X5 comprendra des moteurs à essence dotés de la technologie hybride légère de 48 V, une version hybride rechargeable, un modèle entièrement électrique et, plus tard, un iX5 Hydrogen à pile à combustible. Une variante M Performance animée par un moteur V8 est également prévue plus tard en 2027.

Le iX5 60 xDrive sera la première déclinaison entièrement électrique du populaire X5, suivant les traces du iX3. Son autonomie est estimée à un impressionnant maximum de 700 km, selon des essais préliminaires réalisés par BMW AG en utilisant les procédures de l’EPA. Le modèle fait appel à la technologie BMW eDrive de sixième génération, à une architecture électrique de 800 V et à une imposante batterie offrant une capacité nette utilisable de 144 kWh.

Le système électrique prend en charge la recharge rapide en courant continu jusqu’à 460 kW. Une recharge de 10 à 80 % peut être réalisée en aussi peu que 22 minutes, tandis que 10 minutes de recharge permettent d’ajouter une autonomie estimée à 270 km lorsqu’il est branché à une borne compatible. Le iX5 sera également doté de la recharge bidirectionnelle avec des fonctions véhicule-vers-charge, véhicule-vers-maison et véhicule-vers-véhicule.

Le iX5 60 xDrive est propulsé par deux moteurs électriques développant une puissance combinée de 570 ch et un couple de 593 lb-pi. Le moteur arrière est un moteur synchrone à excitation électrique, tandis que l’essieu avant utilise un moteur asynchrone pouvant être désaccouplé dans des conditions de faible charge afin d’améliorer l’efficacité.

Le X5 40 xDrive conserve le six-cylindres en ligne de 3,0 L mis à jour de BMW avec assistance hybride légère de 48 V. Sa puissance atteint désormais 394 ch et son couple s’établit à 428 lb-pi, permettant un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. Le X5 50e xDrive hybride rechargeable associe un moteur six cylindres à un moteur électrique de 194 ch pour une puissance combinée de 483 ch, un couple de 516 lb-pi et une autonomie électrique estimée à 70 km.

BMW poursuivra la production du X5 à l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, où le modèle est assemblé depuis sa première génération. Le iX5 deviendra le premier véhicule entièrement électrique produit sur ce site américain.

Le design extérieur redessiné conserve les proportions droites du X5 tout en intégrant les codes stylistiques de la Neue Klasse de BMW, notamment une face avant plus haute, une calandre à double haricot illuminée à la verticale et de nouveaux éléments d’éclairage en double X. Les roues iront des jantes de série de 21 pouces jusqu’aux modèles optionnels de 22 et 23 pouces.

À bord, le X5 adopte le système BMW Panoramic iDrive avec Operating System X. L’aménagement comprend l’affichage BMW Panoramic Vision s’étendant à la base du pare-brise, un écran central de 17,9 pouces et un affichage tête haute 3D livré de série. Un écran passager optionnel de 14,6 pouces offre des fonctions de diffusion en continu, de jeux et de vidéoconférence.

Parmi les autres équipements offerts figurent les portes automatiques, la clé numérique BMW Digital Key Plus, la climatisation à quatre zones, un système audio Bowers & Wilkins avec Dolby Atmos, des sièges multifonctions ventilés et massants ainsi qu’une sellerie en cuir Merino.

Les technologies d’aide à la conduite comprennent le système Driving Assistant Plus livré de série ainsi que le Highway Assistant offert en option, qui permet la conduite mains libres sur les autoroutes à accès limité compatibles jusqu’à une vitesse de 130 km/h, le conducteur demeurant responsable de la supervision du véhicule.