Les constructeurs révisent l’aménagement des habitacles alors que les conducteurs réclament davantage de boutons

De nouvelles recherches auprès des consommateurs incitent les constructeurs automobiles à réévaluer les innovations numériques et à réintroduire des commandes tactiles.

Les conducteurs préfèrent majoritairement des commandes physiques pour les fonctions du véhicule utilisées le plus fréquemment.

Les assistants d’IA ne bénéficient toujours de la confiance que d’environ le tiers des acheteurs sondés.

Les constructeurs automobiles repensent les systèmes d’infodivertissement afin de réduire les distractions et d’améliorer la convivialité.

Le mécontentement grandissant des consommateurs à l’égard des habitacles dominés par les écrans tactiles pousse les constructeurs automobiles à revoir la façon dont les conducteurs interagissent avec les commandes essentielles. Après plusieurs années à remplacer les boutons et les molettes par de grands écrans tactiles, les fabricants commencent à reconnaître que de nombreux conducteurs préfèrent des interfaces physiques et tactiles, particulièrement pour les fonctions utilisées le plus souvent.

Les discussions de l’industrie lors de la conférence Car App World, tenue à Los Angeles en mai, ont mis en lumière le défi et les obstacles croissants auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles, les développeurs de logiciels et les fournisseurs de technologies. Bien que les services connectés demeurent une priorité stratégique, les participants se sont entendus pour dire que les applications embarquées devraient réduire les distractions du conducteur plutôt que de chercher à capter son attention.

Les recherches de Strategic Vision indiquent que la résistance aux commandes exclusivement tactiles s’accentue depuis au moins 2022, après avoir été précédée par de nombreuses critiques formulées par les médias spécialisés de l’automobile. Même si les consommateurs continuent d’accorder de l’importance aux écrans évolués, à la connectivité, à l’intelligence artificielle et aux technologies d’aide à la conduite, ils s’attendent également à ce que les tâches courantes exigent moins d’efforts et moins de distractions visuelles. Les données de l’entreprise révèlent aussi qu’environ seulement le tiers des acheteurs de véhicules font confiance à des assistants d’IA comme Siri, ChatGPT ou Gemini pour fournir des renseignements fiables.

Scout Motors, la marque de Volkswagen, intègre déjà ces préférences au développement de ses futurs véhicules. L’équipe responsable de l’expérience utilisateur évalue l’intégration de commandes physiques pour les fonctions utilisées de façon répétitive par les conducteurs, particulièrement pour les clients susceptibles de passer beaucoup de temps en conduite hors route, où il est essentiel de conserver toute son attention. Volkswagen a déjà apporté certains changements à ses volants et à ses interfaces en réintroduisant des commandes physiques dans plusieurs de ses modèles actuels.

D’autres recherches distinctes suggèrent que la qualité des écrans importe davantage que leur taille. Dans un sondage mené auprès de 6 500 acheteurs récents de véhicules neufs, la qualité de l’image vidéo est arrivée au premier rang des caractéristiques liées à l’affichage les plus recherchées, tandis que les écrans pleine largeur s’étendant sur toute la planche de bord se sont classés beaucoup plus bas. Les familles avec enfants ont manifesté un intérêt plus marqué pour les grands écrans destinés à la navigation et au divertissement des passagers, alors que les acheteurs plus âgés se sont montrés plus sceptiques à l’égard des technologies des véhicules connectés.

Mazda continue de privilégier une interface homme-machine minimaliste qui sépare les interactions du conducteur et du passager tout en réduisant la charge visuelle, manuelle et cognitive. L’entreprise considère également l’intelligence artificielle comme un outil pratique permettant d’anticiper les besoins du conducteur plutôt que de remplacer les commandes conventionnelles. Parmi les concepts envisagés figurent l’activation automatique de la ventilation des sièges après une visite au gym, l’avis des temps d’attente dans les cafés ainsi que la possibilité de proposer une commande à l’avance en fonction des habitudes de déplacement établies.

Ford travaille à uniformiser les expériences numériques à bord de ses véhicules destinés aux flottes commerciales et de location exploitées dans différents marchés mondiaux, tandis que LG développe des technologies d’habitacle qui prolongent les expériences numériques pour les passagers, tout en reconnaissant la nécessité de limiter les transferts de données inutiles par mises à jour à distance.

Il semble que la technologie soit là pour rester. Reste maintenant à voir comment cette évolution pourra se traduire avec des écrans plus petits ou moins nombreux, un défi qui demeure entier.

Source: Automotive News