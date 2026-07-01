La révision de l’ACEUM s’amorce alors que les États-Unis réclament des règles plus strictes sur le contenu automobile nord-américain

L’examen obligatoire de l’ACEUM débute avec des propositions visant à resserrer les règles d’approvisionnement automobile et des priorités concurrentes au sein de l’industrie nord-américaine.

L’examen obligatoire de l’ACEUM débute officiellement aujourd’hui, le 1er juillet.

Les États-Unis proposent de resserrer les exigences en matière d’approvisionnement et de contenu automobile.

L’industrie et les organisations syndicales appuient des priorités différentes quant à la réforme de l’accord.

Les négociations officielles portant sur l’examen obligatoire de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) débutent aujourd’hui, lançant le processus qui déterminera si le pacte commercial nord-américain sera maintenu au-delà de son échéancier actuel et si des modifications importantes seront apportées à ses dispositions relatives à l’industrie automobile.

Les représentants commerciaux du Canada, des États-Unis et du Mexique tiendront d’abord une rencontre virtuelle avant de poursuivre les négociations lors d’une ronde de discussions prévue à Mexico le 20 juillet. Le mécanisme d’examen, intégré à l’accord lors de son entrée en vigueur en 2020, exige que les trois gouvernements déterminent si le pacte doit être prolongé jusqu’en 2042 ou passer à un processus d’examen annuel avant son échéance prévue en 2036.

Les règles d’origine dans le secteur automobile, qui déterminent la provenance des composants, devraient dominer les discussions. L’administration Trump cherche à faire passer l’exigence de contenu régional pour les véhicules admissibles de 75 % à 82 %. Elle milite également pour l’adoption d’une nouvelle exigence selon laquelle 50 % de la valeur d’un véhicule devrait provenir spécifiquement des États-Unis.

Selon les analystes de l’industrie, cette exigence de contenu propre aux États-Unis représenterait l’un des changements les plus importants apportés à la fabrication automobile en Amérique du Nord depuis que l’ACEUM a remplacé l’ALENA. De nombreux programmes de véhicules reposent actuellement sur des chaînes d’approvisionnement hautement intégrées qui s’étendent au Canada, au Mexique et aux États-Unis, ce qui rendrait le respect de cette exigence particulièrement difficile.

Parmi les autres propositions à l’étude figureraient des exigences accrues en matière de contenu nord-américain pour des technologies clés, notamment les batteries et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Les analystes préviennent qu’un resserrement des exigences d’approvisionnement national avant que les capacités de production soient suffisantes pourrait faire augmenter les coûts de fabrication et exercer une pression à la hausse sur le prix des véhicules.

Bien que les négociations commencent officiellement aujourd’hui, les discussions devraient se poursuivre pendant plusieurs mois. Le secrétaire mexicain à l’Économie, Marcelo Ebrard, a confirmé que des représentants avaient déjà tenu des rencontres préliminaires à Washington portant sur les secteurs de l’automobile et de l’agriculture en prévision du lancement officiel du processus d’examen.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs continuent d’appuyer le maintien de l’accord actuel entre les trois pays. Les grands fabricants soutiennent que l’ACEUM procure une stabilité aux investissements et renforce la compétitivité de l’Amérique du Nord. Les priorités des organisations syndicales diffèrent toutefois considérablement. Le syndicat des travailleurs de l’automobile des États-Unis (United Auto Workers) réclame un renforcement de l’application des droits des travailleurs, l’établissement de normes salariales nord-américaines dans le secteur manufacturier ainsi que l’imposition de quotas à l’importation.

À l’approche de cet examen, le président Donald Trump a publiquement remis en question la pertinence pour les États-Unis de demeurer au sein de l’accord trilatéral, laissant entendre que des ententes bilatérales avec le Canada et le Mexique demeuraient une solution de rechange.

Source: Automotive News