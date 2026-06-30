Kia dévoile les prix du fourgon électrique PV5 à partir 49 744$ et les rabais s’ajoutent

Le segment des fourgons commerciaux est sur le point de connaitre une petite révolution avec le Kia PV5 dont le prix de base est de 49 744$, donc admissible aux rabais gouvernementaux de 5 000 et 2 000$.

Le PV5 offre un volume cargo de 5 106 litres

Son autonomie est de 360 kilomètres

Le prix de base est de 46 995 $ plus frais de transport et de préparation

La renaissance de la catégorie des fourgons compacts, va dans deux directions : Ram récupère d’Europe un ProMaster City à essence alors que Kia joue de modernité avec une motorisation tout électrique. Les consommateurs ont donc le choix de deux écoles de pensées.

Deux versions, une mécanique

D’un point de vue technique, toutes les versions viennent avec un moteur électrique à l’essieu avant de 120 kW (161 ch.) et 184 lb-pi de couples. Au Canada, le Kia PV5 2027 mise sur une batterie de 71,2 kWh alimentée par un port de recharge NACS. La recharge rapide qui permet de passer de 10 % à 80 % en seulement 30 minutes, le temps d’une pause dîner bien chronométrée pour un travailleur.

L’autonomie

L’autonomie combinée, estimée par Kia à 360 kilomètres, est soutenue par une pompe à chaleur de série, un atout non négligeable pour traverser les hivers québécois sans voir le compteur fondre à vue d’œil.

La taille en comparaison avec le Promaster City

Côté gabarit, ce véhicule cargo à deux places ne fait pas dans la demi-mesure : un volume de chargement de 5 016 litres, une charge utile de 1 631 livres. Une rapide comparaison s’impose avec le Ram qui lui est à 4 728 litres, mais 2 175 livres au niveau de la charge utile. L’accès à bord a également été pensé pour les chauffeurs qui multiplient les arrêts, avec un hayon s’ouvrant de 95° à 180° et une hauteur de seuil abaissée à 419 millimètres.

La version Basic se détaille 49 744 $ (46 995$, incluant les frais) et offre :

Aides à la conduite (ADAS) de série : détection d’angle mort, assistance au maintien de voie, freinage d’urgence frontal et assistance à la conduite sur autoroute, visant à réduire les risques de collision et les coûts de réparation

Aides à la conduite (ADAS) de série : détection d’angle mort, assistance au maintien de voie, freinage d’urgence frontal et assistance à la conduite sur autoroute, visant à réduire les risques de collision et les coûts de réparation Capteurs de stationnement avant et arrière pour des manœuvres sécuritaires

Hayon s’ouvrant de 95° à 180°, combiné à une faible hauteur de seuil de 419 mm pour des entrées et sorties fréquentes facilitées

Clé intelligente et démarrage par bouton-poussoir

Groupe d’instruments numérique de 7 pouces jumelé à un écran d’infodivertissement de 12,9 pouces

Apple CarPlay et Android Auto intégrés

Compatibilité Kia Connect et mises à jour à distance (OTA) pour des mises à jour logicielles fluides, réduisant les temps d’arrêt

Pour ce qui est de la version Plus, on demande 2 100$ de plus à 51 844$ (49 995$, plus frais) et l’on ajoute :

Caméra de vue à 360 degrés (Surround View Monitor) pour une visibilité accrue lors des manœuvres

Moniteur de surveillance d’angle mort (Blind Spot View Monitor) facilitant la conduite et le stationnement

Recharge sans fil pour téléphone

Fonction V2L intérieure et extérieure, permettant d’alimenter téléphones, tablettes et petits appareils ou équipements

Sièges chauffants

Volant chauffant, idéal pour les départs matinaux par temps frais

Rabais et disponibilité

Le Kia PV5 arrivera en concessions canadiennes vers la fin de l’année. Avec sa grille tarifaire, le modèle est admissible à la fois au rabais de 5 000$ du gouvernement fédéral et à celui de 2 000$ du gouvernement provincial. Les premiers acheteurs devront toutefois faire vite puisque le rabais du Québec disparait dès le mois de janvier.