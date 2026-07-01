Lamborghini lance l’Urus SE Performante VEHR de 799 ch

Lamborghini fait évoluer son super VUS hybride rechargeable avec un poids réduit, un mode Rally et un système de suspension amélioré.

L’Urus SE Performante développe 799 hp et 738 lb-pi de couple grâce à un groupe motopropulseur hybride rechargeable.

Une construction en fibre de carbone et un échappement en titane réduisent le poids de 32 kg par rapport à l’Urus SE.

Une nouvelle suspension, une aérodynamique revue et le mode Rally améliorent les performances sur route et sur les surfaces meubles.

Lamborghini a dévoilé l’Urus SE Performante, une nouvelle version haute performance de son super VUS hybride rechargeable qui combine davantage de puissance, un poids réduit et des modifications au châssis afin de devenir l’Urus de série le plus rapide jamais produit.

Le modèle associe le V8 biturbo de 4,0 litres de Lamborghini à un moteur électrique à aimant permanent, pour une puissance combinée de 799,25 ch (596 kW) et un couple de 738 lb-pi. La puissance est transmise aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports et un système de transmission intégrale à gestion électronique. Le VUS de Lamborghini accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, atteint 200 km/h en 10,8 secondes et affiche une vitesse de pointe de 312 km/h.

Comparativement à l’Urus SE « standard », le Performante adopte une stratégie d’allègement axée sur des composants de carrosserie en fibre de carbone, notamment le capot, le toit, les élargisseurs d’ailes, les bas de caisse et le diffuseur arrière. Des composants d’échappement en titane Akrapovič, un système de freinage plus léger et des modifications aux matériaux de l’habitacle ramènent le poids à vide à 2 473 kg (5 452 lb), ce qui procure au VUS un rapport poids-puissance annoncé de 6,8 lb par cheval-vapeur.

Les modifications aérodynamiques sont tout aussi importantes. La carrosserie redessinée réduit la traînée de 3 % par rapport à l’Urus SE tout en augmentant l’appui aérodynamique de 23 %. Un nouveau séparateur avant, des ailerons en fibre de carbone, des conduits de refroidissement agrandis et une gestion revue des flux d’air améliorent également le refroidissement des freins et du groupe motopropulseur hybride.

L’Urus SE Performante inaugure la nouvelle architecture de suspension AURA de Lamborghini, dotée de ressorts pneumatiques à double chambre et d’amortisseurs à double soupape. Ce système réduit le roulis de 55 % et diminue de 25 % les vibrations liées au confort par rapport au précédent Urus Performante. La voie est élargie de 16 mm afin d’améliorer la stabilité latérale et la précision de la direction.

La dynamique du véhicule est soutenue par un nouveau capteur à six degrés de liberté installé près du centre de gravité du véhicule. Fonctionnant de concert avec le système Integrated Power Brake et un logiciel de contrôle prédictif, cette technologie surveille les mouvements du véhicule afin d’améliorer les réactions du freinage, de la motricité et de la stabilité.

Le conducteur peut choisir entre les modes de conduite Strada, Sport, Corsa et le nouveau mode Rally. De plus, quatre stratégies de performance électrique gèrent le fonctionnement du système hybride rechargeable. Selon Lamborghini, la batterie de 25,9 kWh procure une autonomie électrique de plus de 60 km selon le cycle WLTP (plus de 50 km selon la norme EPA).

À bord, l’habitacle reçoit de nouvelles garnitures axées sur les performances, une sellerie CorsaTex signée Dinamica, des accents en fibre de carbone et des commandes « Feel Like a Pilot » revues. Deux écrans de 12,3 pouces assurent les fonctions du combiné d’instrumentation et du système multimédia, y compris une télémétrie propre au modèle.