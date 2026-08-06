Mercedes-Benz ajoute la variante 53 plus abordable au Coupé 4 portes AMG GT électrique

La version électrique du Coupé 4 portes AMG GT est désormais disponible en déclinaisons 53, 55 et 63.

La nouvelle AMG GT 53 affiche une puissance de 544 chevaux et un couple de 590 lb-pi.

Alors que les 55 et 63 simulent les bruits d’un moteur V8 en mode AMGFORCE S+, la 53 simule un moteur à six cylindres.

Lorsque Mercedes-Benz a lancé sa nouvelle berline électrique haute performance AMG GT Coupé 4 portes il y a un peu plus de deux mois, deux versions étaient proposées.

Le Coupé 4 portes Mercedes-AMG GT 55 constituait le modèle d’entrée de gamme, tandis que le Coupé 4 portes AMG GT 63 coiffait la gamme.

Ce dernier point reste vrai, mais la GT 55 a été reléguée au rang de version intermédiaire avec l’arrivée de la nouvelle Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 portes, annoncée plus tôt aujourd’hui.

Cette nouvelle venue se positionne comme la plus abordable des trois versions, avec des prix débutant à 115 430 euros en Allemagne, contre 154 700 euros pour la 55 et 196 350 euros pour la 63.

Naturellement, ce tarif inférieur s’accompagne d’une puissance moindre, mais l’AMG GT 53 ne manquera pas d’arguments sur ce plan. En effet, le constructeur annonce une puissance de 544 chevaux et un couple de 590 lb-pi pour cette nouvelle sportive électrique, ce qui devrait lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

À l’instar des autres modèles, la GT 53 repose sur une architecture de 800 volts et une batterie de 106 kWh dotée de cellules cylindriques à refroidissement direct, permettant une conduite dynamique soutenue sans devoir faire de pauses pour laisser refroidir la batterie.

Les estimations d’autonomie selon l’EPA ne sont pas encore disponibles, mais Mercedes avance un chiffre de 800 km selon le cycle d’homologation WLTP, ainsi que des vitesses de recharge suffisamment rapides pour récupérer 534 kilomètres en 10 minutes.

Comme les deux autres variantes, la GT 53 est livrée d’origine avec la traction intégrale grâce à un moteur électrique sur chaque essieu. Le moteur arrière est couplé à une boîte à deux rapports qui favorise les accélérations et l’efficacité à basse vitesse, sans compromettre la livraison de puissance à plus haute vitesse.

Également à l’image des autres déclinaisons, la GT 53 reçoit une suspension pneumatique adaptative réglée par AMG, conçue pour optimiser la tenue de route en conduite sportive et le confort lors des longs trajets, grâce à divers modes de conduite sélectionnables.

En plus des modes Confort et Sport, le mode Sport+ peut être activé au moyen d’une commande sur le volant.

Mercedes-Benz affirme que ce mode offre une expérience de conduite plus émotionnelle, notamment en simulant le comportement d’un groupe motopropulseur thermique.

En effet, ce mode simule des changements de vitesse en modifiant brièvement la courbe de couple des moteurs lors des accélérations afin d’offrir le ressenti d’une véritable boîte de vitesses. Les conducteurs peuvent d’ailleurs contrôler ces passages de rapports simulés grâce aux palettes au volant. De plus, le système audio reproduit le bruit d’un moteur à essence afin de fournir un retour sonore familier au conducteur.

Si les GT 55 et 63 simulent la sonorité d’un moteur V8 AMG, la GT 53 imite celle d’un groupe motopropulseur AMG à six cylindres, en accord avec son positionnement dans la gamme.

En effet, les modèles 53 à essence de Mercedes-AMG sont animés par des moteurs six cylindres, tandis que les véhicules badgés 55 et 63 disposent de huit cylindres.

Dans le cas du Coupé 4 portes GT 53, les ingénieurs ont enregistré la bande sonore du moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres de l’ancienne AMG E53 Coupé.

Sur le plan du design, la GT 53 ne diffère guère de ses sœurs plus coûteuses, reprenant la plupart des éléments esthétiques visibles sur la GT 63. Cela comprend l’aileron arrière actif de série et le diffuseur arrière actif disponible en option.

À l’intérieur, la principale différence visible sur les photos de l’AMG GT 53 fournies par Mercedes-Benz réside dans l’absence des éléments en fibre de carbone qui habillent divers composants de la GT 63, tels que le volant et la console centrale.

Puisque le nouveau Coupé 4 portes électrique AMG GT n’est pas encore accessible sur le configurateur en ligne du constructeur, nous ne savons pas avec certitude s’il s’agit d’une réelle différence d’équipement entre les deux modèles ou simplement d’un choix d’options distinct sur les véhicules photographiés.

La commercialisation de la Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 portes électrique débutera la semaine prochaine en Allemagne et devrait suivre peu après en Amérique du Nord.