La camionnette électrique de Ford à un nom : le Fathom et un prix : 29 495$ US

Après des mois de rumeurs autour de sa plateforme Universal EV, Ford confirme finalement le nom de son tout premier véhicule bâti sur cette architecture. Ce sera le Fathom. Ford honore sa promesse sous les 30 000 $ US avec un prix de base de 28 350 $ US (plus frais).

Les commandes ouvriront pour le début 2027

En incluant les frais de transport, le prix sera de 29 945$ US

L’origine du nom laisse perplexe.

La promesse est tenue

Le prix retient l’attention en premier lieu. Le constructeur annonce un prix de départ de 28 350 $ US (avant taxes, immatriculation et frais de 1 595$ US) pour la version à autonomie standard, une camionnette électrique de format compacte qui vient se planter directement au cœur du segment abordable, là où peu de constructeurs de camionnettes osent s’aventurer pour le moment. Les précommandes doivent débuter au début de 2027.

Un nom à l’origine difficilement explicable

Le nom fait jaser. Le mot « fathom » (brasse en français) désignait à l’origine l’envergure des bras tendus d’un marin, une unité utilisée pour sonder des profondeurs invisibles à l’œil nu, avant de finir par signifier « comprendre en profondeur ». Selon le constructeur, le nom a survécu à neuf mois de tris successifs et à des consultations répétées auprès d’ingénieurs et de groupes de discussion avant d’être retenues à l’unanimité.

Voici la structure étymologique du mot :

fath·om | \ ˈfa-thəm

nom:

1 : unité de longueur équivalant à six pieds, utilisée principalement pour mesurer la profondeur de l’eau

: unité de longueur équivalant à six pieds, utilisée principalement pour mesurer la profondeur de l’eau 2 : archaïque l’envergure des bras tendus d’une personne

verbe:

1 : mesurer la profondeur de; sonder

: mesurer la profondeur de; sonder 2 : pénétrer et parvenir à comprendre

Le Fathom deviendra la cinquième camionnette dans la gamme de Ford près les Série F Super Duty, le F-150, le Ranger et le Maverick. Le Fahtom aura une taille similaire à celle du petit Maverick proposé avec des motorisations à essence et hybride.

Côté technologie

Sur le plan technique, elle repose sur une architecture de 400 volts et adopte un système électrique de 48 volts, en remplacement du traditionnel réseau de 12 volts. Elle introduit également une architecture électronique zonale composée de seulement cinq modules principaux, remplaçant plus d’une trentaine de calculateurs. Cette approche réduit considérablement la complexité du véhicule tout en facilitant les mises à jour logicielles à distance, la gestion des systèmes d’aide à la conduite et l’intégration des futures évolutions technologiques.

Repenser la conception

Ford affirme avoir réduit la longueur totale du câblage de plus de 1 200 mètres, ce qui permet d’alléger le faisceau électrique d’environ 10 kg. Le nombre total de composants est réduit d’environ 20 %, tandis que le circuit de refroidissement nécessite près de 50 % moins de conduites et de raccords. Ces gains contribuent à une fabrication plus rapide, avec un temps d’assemblage réduit d’environ 15 %.

La batterie structurelle fait désormais partie intégrante du châssis et pourra accueillir différentes chimies, dont les cellules au lithium-fer-phosphate (LFP) retenues pour les premiers modèles. La plateforme est également compatible avec la recharge bidirectionnelle.

Ford n’a toutefois pas encore dévoilé la capacité de la batterie, la puissance des moteurs, l’autonomie officielle, ni la puissance maximale de recharge rapide en courant continu.

D’un point de vue pratique, le véhicule promet plus de volume passager qu’un Toyota RAV4 pour cinq occupants, avec un coffre avant (frunk) et une benne modulable. Le prix est agressif, mais Ford insiste : ce n’est pas la partie la plus intéressante de l’histoire. Cela reste à découvrir.