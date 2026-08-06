Le Petit Telo MT1 surclasse le Tesla Cybertruck de série en matière de remorquage

La camionnette électrique compact MT1 de Telo affiche désormais une capacité de remorquage de 8 000 lb, tout en conservant ses dimensions réduites et en progressant vers la production prévue.

La capacité de remorquage du MT1 passe de 6 600 à 8 000 lb.

Le camion électrique compact développe jusqu’à 500 chevaux et offre une autonomie estimée à 563 km.

Telo poursuit ses préparatifs de production après avoir obtenu un financement de série A de 20 millions $ US.

Telo, une jeune entreprise californienne spécialisée dans les véhicules électriques fondée en 2022 par Jason Marks, Forrest North et le designer industriel Yves Béhar, développe un camion à batterie ultracompact visant à combiner l’encombrement d’une petite voiture urbaine avec l’utilité d’un camion pleine grandeur.

Soutenue par Marc Tarpenning, cofondateur de Tesla et membre du conseil d’administration de l’entreprise, ainsi que par Forrest North, ancien ingénieur des batteries de la Tesla Roadster, Telo a maintenant augmenté la capacité de remorquage du MT1 à 8 000 lb (3 628 kg), surpassant ainsi celle de 7 500 lb (3 402 kg) du Tesla Cybertruck de série. Le camion MT1 affiche une longueur hors tout approximativement équivalente à celle d’une Mini Cooper deux portes, tout en proposant une caisse de cinq pieds et des places pour un maximum de cinq occupants.

Cette augmentation de la capacité de remorquage fait suite à des mises à jour techniques réalisées durant le développement du véhicule. Les caractéristiques précédemment annoncées indiquaient une capacité maximale de remorquage de 6 600 lb (2 994 kg), mais des essais de validation supplémentaires ont permis à Telo de porter ce chiffre à 8 000 lb. Avec un poids à vide estimé à environ 4 400 lb (1 995 kg), le MT1 est conçu pour remorquer près de deux fois son propre poids.

Le MT1 à rouage intégral haut de gamme utilise deux moteurs électriques produisant une puissance combinée de 500 chevaux ainsi qu’une batterie de 106 kWh. Telo estime son autonomie à un maximum de 350 milles (563 km). Un modèle d’entrée de gamme à propulsion devrait développer 300 chevaux et offrir une autonomie estimée à 260 milles (418 km). Le prix de la version à moteur unique débute actuellement à 41 520 $ US (environ 58 000 $ CA), tandis que celui de la configuration à deux moteurs devrait commencer à environ 50 000 $ US, ou approximativement 70 000 $ CA.

Contrairement aux nouveaux concurrents moins coûteux qui ciblent le segment des camionnettes compactes, Telo positionne le MT1 comme un camion électrique urbain haut de gamme offrant des performances et une utilité supérieures. L’entreprise a obtenu un financement de série A de 20 millions $ US afin de soutenir les préparatifs de production, la certification et les approbations réglementaires.

Telo affirme que les préparatifs de production se poursuivent, bien que l’entreprise demeure au stade de jeune pousse, où les échéanciers de développement peuvent changer. De récents partenariats de fabrication et essais de prototypes ont rapproché le MT1 des premières livraisons aux clients, le début de la production initiale étant prévu pour la fin de 2026.

Source: Carscoops