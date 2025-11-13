VinFast établit de nouveaux records de vente au Vietnam grâce à son VF 3

Le fabricant vietnamien VinFast continue d’établir de nouveaux records nationaux au chapitre des ventes de véhicules neufs. Si le déploiement international des produits de la marque ne se déroule pas au rythme escompté, il n’en demeure pas moins que sur la scène locale, les choses semblent plutôt bien aller.

VinFast a vendu plus de 124 000 véhicules depuis le début de l’année

Le VF 3 est son modèle le plus populaire en 2025

Au Canada, les VF 6 et les VF 7 sont à venir, et le VF 3 suivrait

Et il y a un truc intéressant à propos des résultats de la marque, soit le rendement d’un modèle qui a le potentiel de faire un tabac chez nous, soit le petit VF 3, qui serait toujours dans les plans pour notre marché. On y revient.

Nouvelles marques

Concrètement, VinFast a battu son propre record en livrant 20 380 véhicules électriques en octobre, ce qui porte son total de modèles écoulés à travers le pays à 124 264 exemplaires depuis le début de l’année. Cette nouvelle marque survient un mois après l’établissement d’une autre référence, soit celle des 100 000 modèles vendus au cours des neuf premiers mois de l’année.

C’était la première fois qu’un constructeur réalisait cet exploit sur le marché vietnamien.

Le VF 3

Ce qui est à retenir, c’est le résultat du VF 3. La compagnie en a vendu 4619 en octobre, ce qui porte le total depuis le début de l’année à 36 005 transactions.

Le VF 3, plus abordable, est en train de devenir le véhicule national.

On peut facilement imaginer que cet utilitaire urbain serait très bien accueilli chez nous, d’abord en raison de son prix, mais aussi de son format très compact et de sa bouille sympathique. On ne sait pas à quel prix il sera vendu chez nous lorsqu’il nous parviendra (s’il finit par arriver), mais considérant que le VF 8 est affiché à 56 000 $ au Canada, et que deux autres modèles à venir se situent sous ce dernier, les VF 6 et VF 7, on peut anticiper une facture intéressante pour le petit, soit sous les 40 000 $.

Nous sommes bien sûr dans la pure spéculation, mais la chose sera à surveiller. Oui, la compagnie met du temps à s’implanter, mais elle est toujours là, trois ans après ses débuts. Et considérant qu’elle profite de l’appui des autorités gouvernementales, tout est possible pour elle. Il ne faut cependant pas avoir trop d’attentes et marcher à tâtons en ce qui la concerne. On se trouve face à beaucoup de nouveautés avec cette entreprise, que ce soit avec sa façon de faire, sa façon d’être gérée, mais aussi la façon dont les informations sont communiquées. La prudence est donc de mise.

N’empêche, les résultats de ventes locales sont intéressants, surtout l’attrait pour le VF 3.

Les autres modèles

Pour le reste, il est pertinent de souligner que les autres modèles les plus vendus ont été les plus abordables, ce qui est attendu d’un pays où le revenu par habitant est plus faible et où l’accès à l’automobile demeure un luxe pour une grande partie de la population. Le scooter demeure le moyen de transport de la majorité.

Ainsi, le VF 5, un VUS sous-compact, a été le deuxième meilleur vendeur en octobre avec 4450 versions livrées. Son total est à 35 406 depuis le début de l’année, pas loin derrière le VF 3. Le VF 6 suit, avec 2524 ventes en octobre, pour un total de 16 949 depuis le 1er janvier 2025.

En voilà un autre qui pourrait se montrer populaire ici, à condition que son prix soit alléchant.

Le VF 7, que l’on a pu voir dans plusieurs salons automobiles canadiens avec le VF 6 depuis quelques années, suit avec 1190 variantes écoulées en octobre, pour un total de 7067 depuis janvier.

VinFast est, depuis 12 mois, le constructeur qui vend le plus de véhicules au Vietnam.

Nous allons surveiller sa progression de très près.