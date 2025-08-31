Essai du VinFast VF 9 2025 : de grands espoirs, de gros accrocs

Un design superbe et une foule de caractéristiques de luxe plombés par une exécution maladroite et des irritants frustrants

Un design magnifique et des matériaux qui évoquent le haut de gamme, mais un logiciel décevant au quotidien.

Le confort de roulement est correct, mais la suspension flottante et la direction capricieuse à basse vitesse nuisent à la confiance.

Le VF 9 est puissant et bien équipé, mais pas encore prêt à rivaliser avec les gros joueurs.

J’ai longuement réfléchi à celui-ci. Pas au sens littéral, mais le VinFast VF 9 2025 est resté dans ma tête bien après avoir remis les clés. Et pas pour les bonnes raisons. En fait, j’étais en vacances pendant deux semaines après avoir retourné le VUS, et il a occupé beaucoup trop de place dans mon esprit pendant ce temps libre.

Revenons un peu en arrière. Lorsque j’ai conduit le VF 8 pour la première fois, il m’avait agréablement surpris. Donc, naturellement, j’ai abordé le plus gros et joli VF 9 avec un optimisme prudent. En tant que marque, VinFast suscite encore plus de questions que de réponses au Canada. Gamme de produits, stratégie d’entreprise, même leur site Web, le tout est enveloppé de confusion. Mais je voulais lui donner une chance équitable, alors j’ai attendu d’avoir terminé un essai comparatif entre le VF 9, le Kia EV9 et le Hyundai Ioniq 9 avant de me faire une opinion.

Premières impressions : j’étais impressionné

Au premier coup d’œil, le VF 9 en met plein la vue. Dessiné par Pininfarina, il est élancé, élégant et raffiné, surtout en Neptune Grey. Il a une forte présence sur la route. Il est plus long que l’Ioniq 9 et le EV9, avec un empattement digne d’une limousine. L’intérieur est tout aussi audacieux : du cuir végane matelassé presque partout, des portières à fermeture douce, de l’éclairage d’ambiance, et un écran tactile de 15,6 pouces au centre de tout. L’aménagement et les détails sont impressionnants, surtout pour le prix.

Affiché à partir de 74 890 $ pour la version Eco (2025) et 78 490 $ pour la version Plus (encore listée comme 2024 au moment de l’essai), le VF 9 est généreusement équipé. Deux moteurs, une énorme batterie de 123 kWh, sièges massants (même à la deuxième rangée !), écran arrière de 8 pouces, affichage tête haute — tout y est. Sur papier, c’est un vrai VÉ de luxe.

Expérience de conduite : du lourd, dans tous les sens

Et puis on prend le volant.

La bonne nouvelle ? Il est étonnamment nerveux. Avec ses 402 chevaux et 457 lb-pi de couple, le VF 9 n’est pas un paresseux. Malgré son poids de 6 500 lb, il atteint 100 km/h en 6,7 secondes selon VinFast. En mode Sport, on jurerait qu’il le fait en moins. Malheureusement, la réponse à l’accélérateur est affreusement lente, même en Sport. Le freinage régénératif est personnalisable, et à basse vitesse sur route lisse, le confort de roulement est meilleur que celui du EV9 et comparable à l’Ioniq 9.

Mais viennent ensuite les bosses, au sens propre comme au figuré.

La suspension arrière pneumatique a du mal avec les fissures et les creux. Le roulement devient flottant, instable. Les manœuvres à basse vitesse sont pires : une direction incohérente, des boutons de sélection de vitesse lents à répondre, et un rayon de braquage immense (plus de 14 m !) rendent les stationnements et les virages serrés pénibles.

Côté efficacité ? Bof. J’ai enregistré une moyenne de plus de 25 kWh/100 km, ce qui rend les 462 km d’autonomie annoncés très optimistes. Et bien que la recharge de 10 à 80 % prenne environ 40 minutes grâce à une puissance maximale de 160 kW, ce n’est pas particulièrement rapide pour une batterie aussi grosse. Si l’autonomie atteignait 550 km, cette vitesse de charge serait plus acceptable.

L’espace : une course à moitié gagnée

Avec un gabarit pareil, on s’attend à une capacité impressionnante pour transporter passagers et bagages. Pourtant, le VF 9 est idéal pour quatre personnes et leurs effets. Plus que ça, et ça devient compliqué. Derrière la troisième rangée, on ne retrouve que 212 litres (sans compter un généreux espace sous le plancher), à peine suffisant pour une virée chez Costco. Si on rabat la troisième rangée, on obtient 926 litres, soit à peine 7,5 % de plus que dans ma VW Golf Sportwagen. Heureusement, il y a un coffre avant de 100 litres.

La configuration à six places (deux fauteuils capitaines au centre) ajoute une touche luxueuse, mais complique l’accès à la troisième rangée. Dans mon cas, il faut retirer le siège d’appoint, incliner le siège central manuellement, et grimper à l’arrière. Et une fois rendu, la troisième rangée n’est confortable que pour des enfants de moins de 12 ans. C’est étroit, les genoux sont dans le front, et le confort est minimal.

Les bogues et les bizarreries

C’est ici que tout s’écroule. Le logiciel et l’ergonomie sont pleins de maladresses. Les boutons du volant ne contrôlent les miroirs et accessoires qu’après avoir sélectionné la fonction à l’écran. L’écran arrière peut interagir avec les sièges avant (mes enfants auraient eu bien du plaisir avec ça). Et ne me lancez pas sur les poignées de porte. Elles sont bruyantes, peu ergonomiques et risquent de pincer les doigts des enfants.

Et ce gros seuil de porte ? Parfait pour salir vos pantalons l’hiver. Il y a aussi la garniture de vitre arrière qui s’est mise à claquer au vent… Et ce n’est pas tout : le VF 9 détecte la clé pour démarrer ou s’éteindre. Malheureusement, il ne sait pas quand s’éteindre… Un jour, alors que j’étais dans la maison, mon téléphone a manqué un appel parce que le Bluetooth du VinFast l’avait pris en charge… 30 minutes après que j’aie quitté le véhicule ! Et la clé était à 15 mètres du véhicule!!

Et ça continue : l’écran principal a refusé de démarrer plusieurs fois. L’affichage tête haute ne s’est pas affiché plusieurs fois. Certaines vitres refusaient de se fermer, affichant « objet sur le passage ». Les clignotants et la climatisation de la 3e rangée ont aussi fait défaut à répétition… Et il y en a d’autres, mais je vais m’arrêter là…

Conclusion

Le VF 9 a des moments de grâce. Son design, ses matériaux, ses spécifications — tout ça impressionne. Mais ces hauts sont constamment éclipsés par des bas nombreux et frustrants. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un mauvais véhicule, car 2/3 des problèmes pourraient, selon moi, se régler avec une reprogrammation, mais je ne peux pas le recommander en l’état. VinFast a une vision claire, et je veux sincèrement qu’ils réussissent. Mais à moins d’avoir des mises à jour majeures en route et une fiabilité qui s’améliore avec le temps, le VF 9 reste un bon cran derrière ses rivaux.

Revenez dans deux ans. D’ici là, admirez-le de loin.