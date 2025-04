VinFast présentera les nouveaux VUS électriques VF 6 et VF 7 au Salon du véhicule électrique de Montréal

Le constructeur vietnamien élargit sa présence au Canada avec quatre modèles de VUS électriques et des essais routiers offerts lors du principal événement de véhicules électriques de Montréal.

VinFast revient au Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) avec une gamme élargie de quatre VUS électriques, incluant les nouveaux modèles sous-compacts VF 6 et compacts VF 7.

Les visiteurs pourront faire l’essai routier des modèles phares VF 8 et VF 9, offrant des autonomies allant jusqu’à 531 kilomètres, avec des prix à partir de 56 018 $ pour le VF 8.

Tous les véhicules VinFast sont équipés de systèmes avancés d’aide à la conduite et de mises à jour logicielles à distance pour une amélioration continue.

Le constructeur vietnamien VinFast fera sa deuxième apparition au Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) 2025 en présentant une gamme élargie de VUS 100 % électriques. L’événement se déroulera du 2 au 4 mai au Stade IGA, où VinFast exposera ses véhicules au kiosque #364.

Le SVEM est reconnu comme le plus grand salon canadien dédié aux véhicules électriques, mettant en vedette environ 70 modèles de 15 manufacturiers automobiles. Ce rendez-vous annuel offre aux Canadiens un aperçu complet des dernières avancées en matière de mobilité électrique.

Une gamme élargie comprenant quatre modèles avec jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie

Depuis l’édition précédente, où seuls les modèles VF 8 et VF 9 étaient exposés, VinFast a considérablement renforcé sa présence. Cette année, les visiteurs pourront découvrir quatre modèles couvrant plusieurs segments : le VF 6 sous-compact, le VF 7 compact, le VF 8 intermédiaire et le VF 9 grand format à trois rangées de sièges.

Le VF 6, VUS sous-compact de VinFast, est doté d’un moteur électrique unique développant jusqu’à 201 chevaux dans sa version PLUS, avec une batterie de 59,6 kWh. La version ECO génère 174 chevaux et vise une autonomie WLTP de 399 kilomètres, tandis que la version PLUS affiche une autonomie prévue de 381 kilomètres.

Le VF 7 compact offre des performances accrues, notamment dans sa déclinaison PLUS, avec deux moteurs électriques totalisant 348 chevaux et la traction intégrale. Selon le site de VinFast Canada, le VF 7 ECO vise une autonomie WLTP de 450 kilomètres, alors que la version PLUS offre 431 kilomètres selon les mêmes normes. Ressources naturelles Canada évalue toutefois l’autonomie du VF 7 PLUS à 336 kilomètres, illustrant la différence habituelle entre les estimations WLTP (plus optimistes) et les normes nord-américaines. La version ECO du VF 7 est équipée d’une traction avant développant 201 chevaux.

Essais routiers des VF 8 et VF 9 disponibles

Les visiteurs auront l’occasion de prendre le volant des modèles phares de VinFast : le VF 8 (VUS intermédiaire) et le VF 9 (VUS grand format).

Le VF 8 est offert à partir de 56 018 $ et se décline en versions ECO et PLUS. Il est muni de deux moteurs électriques développant jusqu’à 402 chevaux et 457 lb-pi de couple. Construit sur un empattement de 2 950 mm, avec des dimensions de 4 750 x 1 934 x 1 667 mm, ce modèle à traction intégrale propose une autonomie maximale de 412 kilomètres selon les normes de l’EPA.

Le VF 9 haut de gamme, offert à partir de 77 308 $, génère également 402 chevaux et atteint une impressionnante autonomie de 531 kilomètres selon l’EPA. Avec des dimensions de 5 119 x 2 254 x 1 694 mm et un empattement de 3 148 mm, ce VUS pleine grandeur peut accueillir jusqu’à sept passagers, avec une configuration optionnelle de sièges capitaine.

Technologies de pointe de série sur toute la gamme électrique de VinFast

Tous les modèles VinFast sont équipés de systèmes avancés d’assistance à la conduite, incluant l’assistance à la conduite sur autoroute (niveau 2), l’assistance au centrage dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien d’urgence dans la voie.

Les véhicules sont également munis d’écrans d’infodivertissement grand format — de 12,9 pouces pour les VF 6 et VF 7 ECO, et de 15 pouces pour le VF 7 PLUS — et bénéficient de mises à jour logicielles à distance.

« Nous sommes ravis de revenir au Salon du véhicule électrique de Montréal 2025 après une autre année de succès pour VinFast au Canada », a déclaré Robert Muller, chef de la direction adjoint de VinFast Canada. « Échanger avec la communauté EV au Canada est toujours extrêmement enrichissant, et nous sommes fiers de présenter notre gamme élargie de véhicules électriques de grande qualité. Avec les essais routiers offerts pour les VF 8 et VF 9, nous avons hâte de montrer aux conducteurs tout ce que VinFast a à offrir en matière de performance et d’innovation. »

Cette présence accrue au SVEM reflète l’engagement grandissant de VinFast envers le marché canadien dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir la mobilité durable à l’échelle nord-américaine.