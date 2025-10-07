VinFast dévoile deux autobus électriques

Nous sommes habitués à vous faire part de ce qui se produit lors de la tenue de salons automobiles, mais il est plutôt rare que l’on vous rapporte ce qui se trame lors des salons réservés à l’univers des… autobus.

L’EB 8 ne roulera pas en Europe, car il ne respecte pas toutes les normes

L’EB 8 peut accueillir jusqu’à 60 passagers

La capacité du EB 12, qui va circuler sur les routes européennes, est de 90 passagers

Cependant, une nouvelle a attiré l’attention de tout le monde au Busworld, qui se déroule du 4 au 9 octobre à Bruxelles, en Belgique. Sur place, le constructeur vietnamien VinFast y a présenté non pas un, mais deux autobus électriques, dont un est destiné au marché européen.

VinFast fait jaser ici, évidemment, car le constructeur souhaite à tout prix percer le marché nord-américain, ce qui est loin d’être une tâche facile. L’exercice est d’autant plus compliqué depuis le changement de direction à la Maison-Blanche aux États-Unis, alors que la chose électrique n’est plus une priorité, disons ça poliment.

Pourtant, VinFast a toujours des plans pour la construction d’une usine en Géorgie, aux États-Unis. L’objectif est à long terme, évidemment.

Chez nous, on voit de plus en plus de VUS VF 8 sur la route, alors que le VF 9 se pointe tranquillement. La compagnie doit aussi nous proposer les VF 3, VF 6 et VF 7. Bref, vous comprenez qu’on suit de près ce que fait cette marque, dont les ambitions sont bien connues.

Deux bus

Au salon Busworld, VinFast a dévoilé les EB 8 et EB12. Pour les appellations, ne cherchez rien de sophistiqué, EB signifie Electric Bus. Quant aux chiffres, ils indiquent la longueur des modèles, soit huit et douze mètres.

Et que réservent ces modèles au public ?

En fait, chaque bus propose une gamme complète de systèmes avancés d’aides à la conduite et une foule de caractéristiques de sécurité, afin de garantir une expérience rassurante et fiable aux passagers, aux conducteurs et aux autres usagers de la route.

L’objectif est clairement de gagner la confiance de tous.

Voyons ce que chacun des modèles propose de façon plus précise.

EB 8

L’EB 8 présente un design distinctif et se veut tout de même assez compact pour un bus. Il peut tout de même accueillir jusqu’à 60 passagers. Il est alimenté par des batteries Gotion LFP de 360 kWh, montées à la fois sur le toit et dans la structure du plancher. Cette approche fait que l’espace intérieur est maximisé, mais cela augmente la hauteur d’entrée, ce qui signifie que l’EB 8 ne répond pas aux normes d’homologation européennes. Il sera donc destiné à des marchés internationaux où la réglementation est plus souple.

VinFast annonce une autonomie d’au moins 300 km pour ce véhicule, ce qui est intéressant considérant sa vocation très urbaine.

EB 12

Pour ce qui est de l’EB 12, là, on parle d’un modèle qui a été spécifiquement développé pour l’Europe, en tout respect des normes UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) et CE (Conformité Européenne).

Il est conçu pour s’intégrer parfaitement à l’infrastructure de recharge existante du continent et VinFast compte collaborer avec des entreprises locales pour la fourniture et l’assistance du système de recharge.

La compagnie est aussi allée plus loin, par exemple avec l’intégration de composantes européennes, afin de faciliter l’entretien des modèles (et de réduire les coûts). Deux moteurs de 125 kW assurent la propulsion.

L’EB 12 profite également d’une gamme complète de systèmes de sécurité. Les conducteurs vont même pouvoir profiter d’un dispositif d’affichage tête-haute, chose rare dans cette catégorie de modèles.

Le véhicule peut accueillir jusqu’à 90 passagers.

Quant aux batteries, leur capacité totale est de 422 kWh, ce qui va permettre au bus d’offrir une liberté de 400 km, selon le cycle SORT2, qui sert à mesurer l’autonomie des autobus.

VinFast promet qu’après huit ans d’utilisation, la capacité de la batterie sera d’au moins 80 %. La recharge rapide via un connecteur CCS2 standard, jusqu’à une vitesse de 140 kW, va permettre une recharge complète en seulement deux à trois heures.

Le constructeur offre également une garantie de cinq ans sur son véhicule, ce qui contribuera à maintenir le coût total de possession à un niveau concurrentiel.

La présidente de VinFast, Le Thi Thu Thuy, avait ceci à déclarer concernant la présentation du modèle au salon Busworld :

« L’Europe et VinFast partagent la même vision d’un avenir vert et durable. Le lancement de nos modèles de bus électriques VinFast à Busworld est un signe fort de l’engagement à long terme de VinFast. »

Évidemment, ces modèles ne traverseront pas l’Atlantique, mais disons que la chose aurait été intéressante, ne serait-ce que pour faire bouger une industrie qui en a bien besoin. Il sera aussi intéressant de voir de quelle façon ils vont influencer les finances de la compagnie.