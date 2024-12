Garantie de 10 ans/200 000 km : une nouvelle manière d’attirer les clients selon VinFast

La garantie du constructeur se joint à celle sur la batterie haute tension.

La fiabilité des véhicules électriques est au coeur des préoccupations des consommateurs.

Le constructeur VinFast a peut-être trouvé une astuce pour attirer plus de curieux auprès de ses véhicules entièrement électriques.

En effet, VinFast vient d’annoncer qu’il offrira une garantie de 10 ans/200 000 km sur le véhicule, en plus de celle de 10 ans/kilométrage illimité sur la batterie haute tension. Les stratèges de VinFast ont voulu rassurer la clientèle intéressée par l’automobile électrique, mais qui hésite encore à se tourner vers la nouvelle énergie.

Comme le rappelle VinFast, la fiabilité à long terme des véhicules électriques demeure l’un des facteurs les plus souvent abordés lorsqu’il est question de l’acquisition d’un VÉ. Le coût exorbitant des batteries de remplacement et la fiabilité des systèmes électroniques avancés est aussi au cœur des préoccupations des consommateurs qui lorgnent du côté de l’automobile électrique.

« La garantie de 10 ans nous a rassurés dans notre choix », a déclaré Jason Cheung, un propriétaire de VinFast qui apprécie le soutien à long terme.

VinFast offre également un service d’assistance routière 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, tandis que l’application maison du constructeur aide l’électromobiliste dans sa quête d’une borne de recharge lorsqu’il parcourt de plus grandes distances.

Le constructeur d’origine vietnamienne a récemment livré le premier exemplaire du multisegment électrique VF 9 à trois rangées de sièges et sept places et même si la gamme de véhicules est actuellement limitée à deux – avec le VF 8 comme seule autre option –, ce nombre va éventuellement grimper à quatre, les VF 6 et VF 7 qui viendront joindre les rangs de la marque d’ici quelques mois.