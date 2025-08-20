Après l’échec d’une expansion de 14 G$, le fondateur de VinFast mise sur l’Asie et les partenariats avec des concessionnaires

VinFast adopte un modèle de concessionnaires franchisés aux États-Unis et accélère la production de véhicules électriques en Asie.

VinFast remplace la vente directe par près de 30 concessions franchisées aux États-Unis, face à une faible demande.

Pertes de 3,2 G$ en 2024, virage vers l’Inde, l’Indonésie et les Philippines.

Usine de Caroline du Nord repoussée à 2028; incertitude aux États-Unis au-delà des VF 8 et VF 9.

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a remplacé son modèle de vente directe aux consommateurs aux États-Unis par un réseau de concessionnaires franchisés, en commençant par sa première franchise à San Diego, en Californie. Ce changement marque un virage majeur dans la stratégie mondiale de l’entreprise, qui se retire de ses projets d’expansion en Amérique du Nord et en Europe pour se recentrer sur les marchés asiatiques.

La concession de San Diego fait partie des près de 30 concessions franchisées de VinFast réparties dans 14 États, même si le constructeur n’a pas révélé le nombre exact. Cette décision suit la fermeture des 15 salles d’exposition en vente directe en Californie, annoncée en avril.

L’incursion initiale de VinFast aux États-Unis avait débuté en 2022 avec des plans pour un vaste réseau de vente au détail et une usine de production en Caroline du Nord. Toutefois, l’entreprise a repoussé l’ouverture de cette usine à 2028 et, en mai, a fermé la moitié de ses 10 magasins corporatifs au Canada afin de réorienter ses ressources.

Ces changements découlent du lancement difficile du constructeur sur les marchés occidentaux, marqué par des critiques défavorables, un rappel lié aux logiciels et des ventes faibles. Selon S&P Global Mobility, les immatriculations aux États-Unis ont chuté de 37 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période l’an dernier. Nous avons déjà évalué le VF 8 et publierons nos impressions sur le VF 9 dans les prochaines semaines. En bref, nous espérions mieux.

Au début de 2024, la compagnie avait annoncé son intention de lancer plusieurs autres VUS électriques en Amérique du Nord, dont le VF 3 compact. Toutefois, aucune mise à jour n’a suivi et seuls les VF 8 et VF 9 restent disponibles. Le VF 8 est offert à partir de 41 100 $ US, transport inclus, et le VF 9 à 64 100 $ US. Les deux modèles sont actuellement admissibles au crédit d’impôt fédéral américain de 7 500 $ pour véhicules électriques par le biais de la location, mais cet avantage doit prendre fin le 30 septembre. Au Canada, le VF 8 est proposé dès 53 600 $ alors que le plus cher VF 9 débute à 74 890 $, avant les frais applicables.

Les difficultés financières mondiales de VinFast sont directement liées à cette contraction de ses projets. Le constructeur a affiché une perte de 3,2 milliards de $ en 2024 et dépensé 1,57 $ pour chaque dollar de revenu. Pham Nhat Vuong, fondateur et homme le plus riche du Vietnam, a injecté plus de 2 milliards de sa propre fortune et demeure le principal soutien financier, épaulé par Vingroup JSC et ses filiales.

L’entreprise mise désormais sur des régions comme l’Inde, l’Indonésie et les Philippines, en raison de leur potentiel de croissance pour les véhicules électriques. Ce mois-ci, elle a ouvert sa première usine d’assemblage à l’étranger en Inde, près du port de Thoothukudi. L’installation, d’une capacité annuelle de 150 000 véhicules, représente un investissement initial de 500 millions de $ qui devrait grimper à 2 milliards.

En juin, VinFast a inauguré sa deuxième usine de fabrication au Vietnam, avec une capacité annuelle de 200 000 unités. Une usine plus petite en Indonésie doit également ouvrir dans les prochains mois.

Selon l’entreprise, ces marchés entrent dans une « phase de croissance dynamique » pour les véhicules électriques. Le faible taux de motorisation et la concurrence locale limitée font de l’Asie du Sud-Est une opportunité stratégique, malgré des marges plus minces que dans les marchés occidentaux.

Tu Le, fondateur de Sino Auto Insights, basé à Detroit, estime que l’entreprise doit rapidement consolider sa présence avant que les marques chinoises de VE n’imposent des prix plus agressifs dans la région. « Si VinFast ne réussit pas à s’établir avant cela, je doute de son avenir à l’extérieur du Vietnam », a-t-il déclaré.

VinFast affirme que ces changements reflètent des ajustements commerciaux normaux en réponse aux conditions du marché. La Californie demeure une zone stratégique aux États-Unis, où, selon la compagnie, la croissance des véhicules électriques continue de surpasser celle des autres régions.