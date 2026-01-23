Une occasion à saisir : Rivian cible les acheteurs pendant que Ford met fin à la production du F-150 Lightning

Rivian fait la promotion de la camionnette R1T sur LinkedIn auprès des flottes à la suite de l’arrêt de la production du F-150 Lightning par Ford.

Le R1T de Rivian est une solution de rechange de fabrication américaine au F-150 Lightning de Ford.

Les livraisons de flottes de véhicules électriques comprennent Caltrans, Amazon, HelloFresh et plusieurs agences californiennes.

Voici Rivian qui saisit l’occasion. Le constructeur américain de véhicules électriques a lancé un appel direct aux gestionnaires de flottes à la suite de la décision de Ford de suspendre la production de la camionnette électrique F-150 Lightning, positionnant son R1T comme solution de rechange pour les acheteurs commerciaux.

Dans une publication sur LinkedIn mercredi, le directeur principal des ventes et de la gestion des flottes chez Rivian, Seth Parks, s’est adressé aux clients potentiels touchés par l’annulation. Il a écrit :

« Chers gestionnaires de flottes – Vos commandes de Lightning ont-elles été annulées ? Rivian peut vous aider ! Notre camionnette électrique rechargeable hashtag#R1T est fabriquée en Illinois et disponible dès maintenant en configuration cabine double, caisse courte, avec rouage intégral de série, une autonomie de 258 à 420 miles, à partir de 73 000 $. Pour en savoir plus, écrivez-moi – discutons-en ! »

Parks souligne que le R1T est prêt à travailler et prêt à être « livré » dès maintenant. Le R1T 2026 est offert à partir de 72 990 $ aux États-Unis (136 000 $ au Canada), à la suite de récents changements qui ont rendu de série des équipements comme le couvre-caisse Tonneau.

Le mois dernier, Ford a annoncé qu’elle mettrait fin au F-150 Lightning dans le cadre d’une révision majeure de ses plans en matière de véhicules électriques. Le constructeur a inscrit une charge de dépréciation de 19,5 milliards de $ liée à sa division de véhicules électriques. Le chef de la direction, Jim Farley, a évoqué la faiblesse des ventes de véhicules électriques plus coûteux, affirmant que les modèles affichés entre 50 000 $ et 80 000 $ US « ne se vendaient tout simplement pas ».

Selon les données de Kelley Blue Book, les ventes américaines du F-150 Lightning ont chuté de 60 % d’une année à l’autre au quatrième trimestre, pour atteindre 4 273 unités. Les ventes du R1T de Rivian ont également reculé, en baisse de 35 % à 1 559 unités durant la même période. Pour l’ensemble de l’année, les ventes du Lightning ont diminué de 18,5 % à 27 307 unités, tandis que les livraisons du R1T ont reculé de 33 % à 7 416 unités.

Ford Canada n’a pas publié de chiffres précis pour le Lightning. Sur son site Web, le Lightning peut toujours être configuré, et le prix final est calculé avec une allocation de livraison de 10 000 $, selon la version.

Afin d’accroître sa visibilité auprès des acheteurs de flottes, Rivian prévoit de participer à plusieurs événements de l’industrie au cours des prochains mois.

Rivian a ouvert les commandes de flottes pour sa gamme de fourgons de livraison électriques (EDV) il y a près d’un an. Le fourgon a été initialement développé pour Amazon, qui s’est engagée à commander 100 000 unités d’ici 2030. À ce jour, Amazon a déployé plus de 35 000 EDV.

En dehors d’Amazon, Rivian a confirmé des contrats de flottes avec plusieurs entreprises et agences, allant de HelloFresh au service de police de Palo Alto, entre autres.

Les ventes d’EDV ont reculé en 2025, selon Cox Automotive. Le chef de la direction, RJ Scaringe, s’exprimant avec Goldman Sachs en septembre dernier, a reconnu le rythme plus lent de l’électrification commerciale, tout en maintenant que le segment devrait s’électrifier jusqu’à la fin de la décennie.

Peut-être que Scaringe ou Parks pourraient communiquer avec les propriétaires de Chevrolet BrightDrop…

Sources: LinkedIn et Electric-Vehicles