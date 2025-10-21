Un autre coup dur pour l’industrie automobile canadienne : GM met fin à la production de BrightDrop à l’usine CAMI en Ontario

La production de BrightDrop cesse dans l’usine ontarienne en raison du ralentissement du marché des véhicules électriques et d’obstacles réglementaires.

General Motors a mis un terme à la production de sa fourgonnette électrique BrightDrop à l’usine d’assemblage CAMI à Ingersoll, en Ontario, à la suite de défis persistants sur le marché (ventes extrêmement faibles) et d’une mise à l’arrêt prolongée depuis mai 2025, et ce, malgré l’intérêt d’Amazon pour la fourgonnette électrique.

La compagnie a confirmé que le véhicule ne sera pas produit ailleurs.

Cette décision survient alors que le marché des véhicules utilitaires électriques connaît une croissance beaucoup plus lente qu’anticipée, dans un contexte où de nombreux concurrents proposent des modèles similaires à des prix équivalents ou inférieurs. GM a également cité l’évolution du cadre réglementaire et la suppression des crédits d’impôt pour véhicules électriques aux États-Unis parmi les obstacles ayant freiné la demande. Cette décision douloureuse pour le Canada s’inscrit dans la réévaluation par GM de sa stratégie de production de véhicules électriques à l’échelle nord-américaine.

« Cette période demeure incertaine pour nos employés de CAMI, et nous nous engageons à collaborer étroitement avec eux, avec Unifor ainsi qu’avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario afin d’évaluer les prochaines étapes pour l’avenir de CAMI », a déclaré Kristian Aquilina, président et directeur général de GM Canada.

Les employés horaires touchés par l’arrêt des activités recevront six mois de salaire, en plus de paiements forfaitaires potentiels et d’avantages supplémentaires conformément aux dispositions prévues dans la convention collective avec Unifor.

GM a tenu à souligner que le rendement des employés de CAMI n’a joué aucun rôle dans cette décision et a exprimé sa reconnaissance envers les gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien passé. Des discussions sont prévues afin d’examiner de nouvelles possibilités pour le site.

L’entreprise a précisé que ses opérations canadiennes demeurent un élément central de ses activités nord-américaines, employant plus de 7 000 personnes réparties entre plusieurs sites, dont des usines de production, un centre technique et de développement logiciel, ainsi que des bureaux administratifs.

Les autres activités manufacturières canadiennes se poursuivent sans interruption. L’usine d’Oshawa assemble les camions Chevrolet Silverado, tant légers que lourds. L’usine de propulsion de St. Catharines produit des moteurs destinés aux camionnettes et VUS à forte demande. Au Québec, GM et POSCO Future M développent conjointement une usine de 600 millions de dollars à Bécancour pour la production de matériaux destinés aux cellules de batteries de véhicules électriques.

Le centre technique de GM Canada soutient plus de 1 000 ingénieurs, développeurs et spécialistes œuvrant dans les domaines du développement avancé de véhicules et du génie logiciel sur trois sites en Ontario.