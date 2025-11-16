Un autre rappel frappe les 4xe chez Jeep, du sable serait dans le moteur!

Dans une foulée de rappels sur les moteurs 4xe, un caractère assez singulier touche le plus récent puisque du sable pourrait se trouver dans le moteur! Les modèles visés sont les Grand Cherokee et Wrangler avec le 4xe des années 2024 et 2025.

5 658 moteurs sont rappelés au Canada

Le problème est a dû à la présence sable dans le processus de moulage

Stellantis est encore en cours d’évaluation pour régler le problème

Suivant deux importants rappels au cours des dernières semaines, les problèmes de fiabilité et de conception ne cessent de s’accumuler chez Jeep. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne sa motorisation hybride rechargeable 4xe. Dans le cas présent, cette dernière se retrouve sous les capots des Jeep Wrangler et Jeep Grand Cherokee produit pour les années modèles 2024 et 2025 au Canada.

Le problème vient de l’usine d’assemblage mexicaine des moteurs 4-cylindres de 2.0 litres utilisés dans la mécanique 4xe. Suivant une série de problèmes répertoriés par les propriétaires, Stellantis a découvert que les moteurs pouvaient avoir été contaminés par du sable durant le processus de conception, plus particulièrement durant le moulage.

Advenant que le moteur est affecté par la situation, une collection de problèmes pourraient se manifester. Évidemment, cela pourrait endommager le moteur, causer une perte de puissance soudaine et/ou un incendie dans la baie-moteur.

Nous n’avons pas accès à la situation canadienne précisément, mais aux États-Unis, Stellantis possède déjà un dossier bien fournit en cas qui sont touchés directement par ce problème.

36 dossiers d’assistance à la clientèle ,

, 144 réclamations de garantie ,

, 36 incendies ,

, 50 pertes de propulsion ,

, 50 autres incidents connexes ,

, 3 personnes ont été blessées dans l’une ou l’autre de ces situations.

Voici le rappel portant le numéro 78C chez Transport Canada

Problème : Sur certains véhicules, le moteur pourrait ne pas avoir été fabriqué correctement. Par conséquent, le moteur pourrait produire des bruits inhabituels et un voyant d’avertissement pourrait s’allumer. Si vous continuez de conduire le véhicule avec ces symptômes, le moteur pourrait faire défaut.

Remarque : Ce rappel concerne seulement les modèles hybrides rechargeables (VHR).

Risques pour la sécurité : Une défaillance du moteur pourrait entraîner une perte soudaine de puissance aux roues et/ou augmenter le risque d’incendie. Ces deux problèmes pourraient augmenter le risque d’accident ou de blessure.

Mesures correctives : FCA Canada doit aviser les propriétaires par écrit. Les mesures correctives pour ce rappel sont en cours d’élaboration.