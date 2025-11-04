Jeep rappelle plus de 340 000 VUS hybrides rechargeables en Amérique du Nord en raison d’un risque d’incendie

Les batteries haute tension fabriquées par Samsung pourraient présenter un défaut interne pouvant entraîner un incendie.

Il s’agit d’un deuxième rappel pour le même problème, car les réparations précédentes pourraient ne pas avoir corrigé la situation.

20 753 des Jeep Grand Cherokee 4xe et Wrangler 4xe concernés se trouvent au Canada.

Les propriétaires de modèles Jeep Wrangler 4xe (2020 à 2025) et Jeep Grand Cherokee 4xe (2022 à 2026) sont priés de ne plus recharger la batterie hybride de leur véhicule et de se garer à l’écart des bâtiments et des autres voitures, pendant que Stellantis élabore un correctif pour un risque d’incendie.

En effet, une enquête a révélé que les réparations effectuées précédemment dans le cadre d’un rappel similaire en 2023 pourraient ne pas avoir été efficaces, ce qui signifie que ces VUS hybrides rechargeables risquent toujours de prendre feu.

Selon Stellantis, le problème provient d’un défaut dans le séparateur de cellules de certaines batteries haute tension, qui pourrait provoquer un court-circuit pouvant entraîner un « événement thermique », ou plus simplement, un incendie.

Cela peut se produire lorsque le véhicule est en mouvement ou lorsqu’il est garé avec le contact coupé, mais le risque est plus grand lorsque la batterie est complètement chargée. C’est pourquoi le constructeur automobile recommande aux conducteurs de cesser de brancher leurs Wrangler et Cherokee jusqu’à ce qu’un correctif permanent soit trouvé.

Cela pourrait prendre un certain temps, car Stellantis travaille vraisemblablement avec Samsung, l’entreprise qui fabrique ces batteries, pour trouver une solution efficace.

Seulement environ 5% des véhicules rappelés risquent réellement de prendre feu, mais si l’on considère que 320 065 unités sont rappelées aux États-Unis, 20 753 au Canada et 2 653 au Mexique, cela laisse plus de 17 000 VUS défectueux en Amérique du Nord. Un autre groupe de 32 238 véhicules se trouve ailleurs dans le monde.

À ce jour, 19 incendies causés par ce problème de fabrication ont été confirmés.

Heureusement pour les conducteurs, les Wrangler et Grand Cherokee 4xe peuvent être conduits avec une batterie vide, mais leur efficacité énergétique en souffrira considérablement.

Cela contraste avec un rappel similaire qui a touché toutes les unités de la Chevrolet Bolt EV il y a quelques années, où il avait été conseillé aux propriétaires de ne pas utiliser leur véhicule jusqu’à ce qu’une nouvelle batterie puisse être installée.

Les Jeep Grand Cherokee 4xe et Wrangler 4xe font également l’objet d’autres rappels lancés respectivement en septembre et octobre, concernant une perte de puissance potentielle provenant du module de commande hybride.

Dans le cas du Wrangler, dont 1 707 unités sont concernées au Canada, ce bogue est causé par une mise à jour sans fil (over-the-air) bâclée qui peut provoquer la réinitialisation du contrôleur hybride pendant la conduite, coupant temporairement l’alimentation aux roues.

Aucune cause spécifique n’est soulignée dans les documents de Transports Canada relatifs au Grand Cherokee, dont 3 476 unités sont concernées.

Stellantis commencera à envoyer des lettres par la poste aux propriétaires des véhicules touchés par le dernier rappel (pour le risque d’incendie) en décembre, ce qui signifie que les réparations devront probablement attendre l’année prochaine.