Somnolence détectée, FSD suggéré : un élu américain interpelle la NHTSA

Un élu du Congrès veut que la NHTSA explique comment Tesla gère les conducteurs endormis, les caméras déjouées et les messages qui suggèrent le FSD.

NBC News a recensé 43 vidéos semblant montrer des conducteurs endormis au volant d’une Tesla.

La mise à jour 2025.32.3 affiche « Drowsiness detected. Stay focused with FSD ».

Au Québec, la fatigue est en cause dans 24 % des accidents mortels.

Un élu du Congrès américain presse les autorités des États-Unis d’agir contre les conducteurs de Tesla qui semblent dormir au volant avec l’Autopilot ou le système Full Self-Driving (FSD) en fonction, et contre des messages qui orientent les conducteurs somnolents vers le FSD.

Le représentant démocrate de l’Illinois Raja Krishnamoorthi a écrit le mercredi 9 septembre au secrétaire aux Transports, Sean Duffy, pour réclamer une intervention du département des Transports (DOT) et de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il exige une réponse d’ici le 30 septembre.

43 vidéos, dont 17 publiées en 2026

La lettre cite une enquête de NBC News ayant recensé 43 vidéos semblant montrer des personnes endormies au volant de Tesla en mouvement, dont 17 publiées cette année, parfois à vitesse d’autoroute.

Certains conducteurs disent avoir déjoué la caméra de l’habitacle avec des lunettes de soleil ou en masquant l’objectif. La documentation de Tesla précise pourtant que l’Autopilot et le FSD exigent une supervision active.

Le message « Drowsiness detected » de la mise à jour 2025.32.3

La deuxième partie de la lettre vise un message que les propriétaires de Tesla voient sur leur propre écran.

Selon un reportage de WIRED cité dans la lettre, la mise à jour logicielle 2025.32.3 a introduit des messages comme « Drowsiness detected. Stay focused with FSD » (Somnolence détectée. Restez concentré avec le FSD).

L’objection de l’élu tient au moment choisi : la voiture repère un conducteur somnolent, puis lui suggère un système qui dépend justement de sa vigilance pour être supervisé.

« Encourager un conducteur que le véhicule a détecté comme somnolent à “rester concentré avec le FSD” soulève une question de sécurité fondamentalement différente », a-t-il écrit (traduction libre).

Une analyse de la NHTSA vise déjà 3,2 millions de Tesla

La NHTSA mène déjà une analyse technique visant environ 3,2 millions de Tesla équipées du FSD, afin de vérifier si le système détecte une visibilité réduite sur la route et avertit le conducteur à temps. Neuf incidents y sont recensés ; ils ont fait un mort et un blessé.

Au Canada : 193 000 Tesla rappelées en 2023

Le logiciel est aussi vendu au Canada sous le nom « Conduite entièrement automatique (supervisée) », à 99 $ par mois, avec un essai de 30 jours activé à la livraison des Tesla neuves achetées directement auprès du constructeur. Tesla Canada précise que ces fonctions ne rendent pas le véhicule autonome.

Les constats américains ont déjà eu des suites ici. L’analyse antérieure de la NHTSA sur les mesures d’attention de l’Autopilot, citée dans la lettre, a mené en décembre 2023 à un rappel de plus de deux millions de véhicules aux États-Unis. Transports Canada a confirmé le même rappel au pays, pour environ 193 000 véhicules.

Fatigue au volant : 24 % des accidents mortels au Québec

Au Québec, le sujet touche une réalité bien documentée. Selon la SAAQ, la fatigue au volant a été en cause dans 24 % des accidents mortels de 2020 à 2024. L’organisme recommande une courte sieste ou une pause toutes les deux heures, et prévient que le café peut masquer les symptômes.

Transports Canada rappelle, de son côté, que les technologies d’aide à la conduite ne remplacent pas le conducteur, qui doit rester alerte et attentif en tout temps.

Cinq questions, échéance le 30 septembre

L’élu demande notamment si la NHTSA voit dans ces vidéos un problème systémique, combien d’incidents liés à l’inattention elle a recensés depuis le 1er janvier 2024, comment la caméra de l’habitacle réagit lorsqu’elle est obstruée et quelles conclusions mèneraient à un rappel.