Stellantis retarde une fois de plus ses VUS et camionnette électriques à autonomie prolongée

Chez Stellantis, nous n’en sommes pas à un report près lorsqu’il est question de l’arrivée d’un nouveau véhicule. Cette fois, les nouveaux délais touchent le Jeep Grand Wagoneer électrique à autonomie prolongée (EREV), ainsi que le Ram 1500 REV, deux modèles considérés comme cruciaux pour l’avenir électrifié du groupe.

Le Jeep Grand Wagoneer EREV entrerait en production en novembre, alors que ça devait être en mai dernier

Le Ram 1500 REV serait plutôt attendu en avril 2027

Les deux modèles partagent une même architecture de batterie et de moteur électrique

Un délai justifiable ?

Selon des notifications de fournisseurs citées par le site Automotive News, la production du Jeep Grand Wagoneer EREV 2026 débuterait maintenant en novembre à l’usine Stellantis de Warren, près de Détroit, plutôt qu’en mai comme prévu initialement.

Stellantis refuse cependant de parler d’un retard dans ses communications officielles, insistant sur le fait que le lancement demeure prévu pour 2026, simplement plus tard dans l’année.

Du côté du Ram 1500 REV, l’attente s’annonce encore plus longue. La camionnette électrique à autonomie prolongée verrait sa production lancée à la mi-avril 2027, soit environ neuf mois plus tard que prévu.

Deux dirigeants ont confié au média que ces délais supplémentaires servent à peaufiner le déploiement de la combinaison de la batterie de 400 volts et du moteur électrique. Et parce que la plateforme est partagée par les deux modèles, le retard de l’un entraîne celui de l’autre.

Ram 1500 REV : nouvelle vocation

Rappelons que le Ram 1500 REV désignait à l’origine une camionnette entièrement électrique. Le projet a été abandonné, mais on a récupéré l’appellation soit pour la version à autonomie prolongée.

Pour les acheteurs intéressés, ce nouveau calendrier place le Ram derrière ses rivaux américains, déjà proposés en version entièrement électrique. Cependant, avec une configuration électrique à autonomie prolongée, c’est-à-dire appuyée par un moteur à essence qui aura pour mission de recharger la batterie, Ram pourrait bientôt être la compagnie qui aura une longueur d’avance. Notez que Ford a déjà annoncé une version similaire pour son F-150.

On n’a pas le choix de patienter, mais on vous avoue qu’on a hâte de voir ces modèles et, surtout, de découvrir leur technologie.