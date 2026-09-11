Cadillac relance sa gamme thermique alors que sa stratégie tout électrique cède la place au choix

Cadillac prévoit lancer des modèles à essence redessinés à compter de 2027, tandis que ses concessionnaires doivent composer avec des lacunes dans plusieurs segments clés du marché du luxe.

Cadillac rétablit des options à essence après avoir abandonné son objectif précédent de proposer une gamme entièrement électrique d’ici 2030.

Les XT5, XT6 et CT5 redessinés devraient arriver chez les concessionnaires à compter de 2027.

Les ventes américaines de Cadillac ont chuté de 22 % au premier semestre de 2026; elles ont reculé de 8 % au Canada pendant la même période.

Cadillac reconstruit rapidement une partie de sa gamme de véhicules à essence après s’être éloignée de son objectif précédent de proposer une gamme entièrement électrique d’ici 2030. Les concessionnaires doivent ainsi composer avec des pénuries de produits jusqu’à l’arrivée des modèles de remplacement.

La marque de luxe de General Motors a abandonné plusieurs modèles à moteur à combustion interne tout en développant leurs successeurs. La production du multisegment compact XT4 et du multisegment à trois rangées XT6 a pris fin l’an dernier, tandis que celle de la berline CT4 s’est terminée cet été.

Cadillac prévoit maintenant de nouvelles versions des XT5, XT6 et CT5. Le XT5 de prochaine génération doit arriver en premier, en 2027, tandis que les autres modèles redessinés sont attendus au cours de 2027 et de 2028. Les rumeurs concernant une nouvelle génération de la CT5 circulaient depuis un certain temps, et nous en avons maintenant la confirmation.

Cet échéancier crée un défi immédiat pour le réseau de détail. Les multisegments et VUS compacts, intermédiaires et à trois rangées représentent des segments clés du marché du luxe, et Cadillac ne propose actuellement qu’une seule option au Canada, le XT5, aux acheteurs qui ne sont pas prêts à passer à un véhicule électrique.

Les XT4 et XT6 généraient auparavant environ 40 000 ventes annuelles combinées aux États-Unis. En 2025, Cadillac en a vendu un total combiné de 3 605 au Canada. Les analystes préviennent que les clients incapables de trouver un véhicule dans ces catégories pourraient facilement se tourner vers des marques de luxe concurrentes et potentiellement demeurer fidèles à ces constructeurs, même lorsque les produits de remplacement de Cadillac arriveront chez les concessionnaires.

Les lacunes dans la gamme coïncident déjà avec des résultats plus faibles. Cadillac a vendu 66 923 véhicules au premier semestre de 2026, soit une baisse de 22 % par rapport à la même période en 2025. Les ventes canadiennes ont enregistré un recul plus modeste de 8,06 % pendant la même période.

Les concessionnaires ont donc encouragé Cadillac à maintenir des stocks suffisants de véhicules à essence durant la transition. La production du XT5 est particulièrement importante pendant qu’ils attendent l’arrivée de modèles supplémentaires.

Pendant ce temps, Cadillac continue d’investir dans les véhicules électriques. Sa gamme électrique a aidé General Motors à devenir le deuxième vendeur de véhicules électriques aux États-Unis, derrière Tesla, tout en attirant une nouvelle clientèle dans les salles d’exposition Cadillac. L’an dernier, les Canadiens ont fait de GM le premier vendeur de véhicules électriques au pays, devant Tesla.

La stratégie de produits révisée tient compte du fait que les acheteurs de véhicules de luxe adoptent les véhicules électriques à des rythmes différents. Kristian Aquilina, vice-président mondial de Cadillac, a déclaré que la marque entend offrir aux clients un choix de motorisations tout en renouvelant sa gamme de véhicules à combustion interne.

Source: Automotive News