Toyota rappelle certaines Prius pour un problème de portières qui peuvent s’ouvrir en roulant

Toyota est reconnue pour la fiabilité de ses modèles, mais l’entreprise n’est pas infaillible. Le plus récent rappel, qui concerne la Prius, nous en fournit un bel exemple. Le modèle est rappelé en raison d’un problème qui peut survenir avec les portières arrière qui risquent de s’ouvrir alors que le véhicule est en mouvement.

Les Prius des années 2023 à 2026 sont touchées

Au Canada, 19 399 modèles sont concernés par la campagne

Il s’agit d’un deuxième rappel pour le même problème

C’est en fait un défaut avec les serrures électriques qui est en cause. Comme le rapporte Transports Canada, « sur certains véhicules, de l’eau pourrait s’infiltrer dans la ou les poignées de porte arrière et provoquer un court-circuit du ou des commutateurs d’ouverture de porte. Si cela se produisait, la ou les portes arrière pourraient s’ouvrir soudainement pendant la conduite. »

Il va sans dire que si une portière s’ouvre pendant la conduite, cela représente un danger immédiat pour les occupants. Il est important de noter que si la portière est verrouillée, elle ne risque pas de s’ouvrir.

Ce qui est un peu plus gênant pour Toyota, c’est qu’il s’agit du deuxième rappel de la Prius pour le même problème, l’autre étant survenu à l’automne de 2024. La compagnie prévoit pouvoir réparer les véhicules visés au printemps. Espérons pour les propriétaires que cette fois, la solution envisagée soit durable.

Le nombre de modèles touchés est important ; 141 286 aux États-Unis, alors qu’au Canada, on parle de 19 399 versions des Prius 2023 à 2026.

Pour les propriétaires de ces modèles, Toyota recommande simplement d’activer la fonction de verrouillage automatique des portières afin d’être certains qu’il n’y ait pas de danger en roulant.