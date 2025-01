La Toyota Prius hybride rechargeable 2025, ex-Prime, à partir de 40 050 $

Toyota dévoile la Prius hybride rechargeable 2025, qui offre une autonomie impressionnante de 72 km et des caractéristiques de sécurité améliorées.

Jusqu’à 72 km d’autonomie électrique ; à partir de 40 050 $, soit 500 $ de plus que l’ancienne Prime. Toyota Multimedia et Safety Sense 3.0 de série sur toutes les versions. Trois versions : SE, XSE et XSE Premium, avec des prix allant jusqu’à 48 535 $.



Toyota Canada présente la Prius hybride rechargeable 2025, dont le nouveau nom remplace celui de « Prime ». Avec un prix de départ de 40 050 $, elle offre une sécurité plus avancée et des intérieurs améliorés dans les versions SE, XSE et XSE Premium.

Performance et efficacité

La Prius hybride rechargeable 2025 associe un moteur à essence de 2,0 litres à un moteur électrique pour une puissance combinée de 220 ch, transmise par une transmission à variation continue (e-CVT). Sa consommation de carburant est estimée à 4,5 l/100 km. Une batterie lithium-ion de 13,6 kWh permet de parcourir jusqu’à 72 km en mode électrique et se recharge en quatre heures seulement. En l’absence de recharge, la voiture passe automatiquement en mode hybride essence-électricité.

Design et technologie

Le coefficient de traînée de 0,27 et le design bas et large améliorent l’aérodynamisme et l’esthétique. À l’intérieur, le véhicule peut accueillir jusqu’à cinq passagers et comprend des fonctions technologiques avancées. Toutes les versions sont équipées de série du système multimédia Toyota, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et du système Toyota Safety Sense 3.0, une suite robuste de fonctions de sécurité active.

Prix de la Toyota Prius hybride branchable 2025

Version PDSF de base Prix estimé du véhicule Prius hybride branchable SE 40 050 $ 43 629 $ Prius hybride branchable XSE 44 785 $ 48 364 $ Prius hybride branchable XSE Premium 48 535 $ 52 114 $

– SE: Modèle d’entrée de gamme avec jantes en alliage de 17 po, sellerie en tissu, sièges avant chauffants, écran tactile de 8 po avec système multimédia Toyota, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir et essuie-glaces à capteur de pluie.

– XSE: Sur la base de la SE, le XSE est doté de jantes en alliage de 19 pouces, d’une sellerie Softex, de sièges avant chauffants et ventilés, d’un écran tactile plus grand de 12,3 pouces, d’un toit en verre, d’un socle de recharge sans fil et de fonctions technologiques avancées telles que l’assistance embouteillage et une caméra de surveillance du conducteur.

– XSE Premium: La finition supérieure ajoute des touches de luxe, notamment un système audio JBL à huit haut-parleurs, un hayon électrique, la mémoire du siège conducteur, un écran de visualisation panoramique, une clé numérique et le système Advanced Park.

La Toyota Prius hybride rechargeable 2025 est maintenant disponible chez les concessionnaires du Canada.