Toyota préfère encore les hybrides… pour le moment!

Le géant nippon croit encore à la propulsion électrique.

La technologie hybride est toutefois priorisée.

Plusieurs obstacles doivent être contournés avant de passer à l’électrification complète selon Toyota.

Jusqu’ici, l’effort d’électrification de Toyota s’est surtout concentré sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. En fait, le géant nippon a même été un pionnier avec l’introduction de la première Prius en 1997 au Japon.

Plus d’un quart de siècle plus tard, Toyota demeure le plus gros distributeur de véhicules hybrides sur le marché, mais pour les autres options, c’est plus mince! En effet, le nombre de véhicules « PHEV » (pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle) et « BEV » (Battery Electric Vehicle) n’est pas aussi grand au sein de la gamme Toyota, avec seulement le bZ4X comme véhicule purement électrique.

Or, il semble que la culture du constructeur diffère quelque peu du discours de d’autres divisions automobiles qui ont tout misé sur la technologie électrique pour leur avenir pas si lointain. En effet, selon un article paru sur jalopnik.com, un document interne obtenu via une source dans une concession automobile révèle pourquoi le nombre de véhicules hybrides est encore important et que l’offre électrique demeure assez faible au moment d’écrire ces lignes.

Le document mentionne trois obstacles qui empêche l’adoption élargie de la voiture électrique aux États-Unis. Et bien que le marché canadien ne soit pas une copie conforme de son voisin situé au sud du 49e parallèle, il faut l’avouer, le Canada est confronté aux mêmes défis que ceux des Américains.

L’industrie minière va bientôt être dépassé par la demande en minéraux critiques pour la production de batteries. Selon Toyota, plus de 300 mines seraient nécessaires pour répondre à la demande croissante d’ici 2035.

L’infrastructure est également pointée du doigt, alors que seulement 12 % des bornes de recharge sont des bornes rapides qui permettent de recharger un VÉ jusqu’à 80 % de la capacité de la batterie, et ce, en moins d’une heure.

Finalement, Toyota ajoute que le prix des véhicules électriques est plus élevé que celui des options hybrides. La moyenne du prix d’achat pour les véhicules électriques est de 58 000 $ (en dollars américains), tandis que le prix moyen pour un véhicule hybride ou hybride rechargeable est de 48 000 $ (toujours en dollars américains). Le constructeur ajoute aussi que le propriétaire de voiture électrique doit aussi songer à l’installation d’une borne de recharge à domicile.

Le constructeur présente aussi sa règle 1:6:90. Celle-ci se base sur la quantité de matières premières nécessaires pour la production d’une voiture électrique. Selon Toyota, la même quantité de matières premières permet la production de six véhicules hybrides rechargeables ou 90 véhicules hybrides.

Et à cette statistique, Toyota en rajoute en affirmant que la réduction globale des émissions de carbone de ces 90 véhicules hybrides au cours de leur durée de vie est 37 fois supérieure à celle d’un seul véhicule électrique à batterie.

Bref, ce qu’il faut comprendre, c’est que Toyota croit en un avenir électrique, mais qu’il y a encore quelques obstacles avant d’arriver à un déploiement à grande échelle.