Premier essai de la Toyota Prius Prime 2023 : la prochaine voiture-culte

La Toyota Prius Prime 2023 se détaille à partir de 39 850 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

Autonomie électrique améliorée, design amélioré, dynamique de conduite améliorée.

Piliers avant créant des angles morts, prix à la hausse, moteur bruyant en accélération.

L’industrie automobile se tourne vers l’électrique, que les manufacturiers et les consommateurs le veulent ou non. Au cours de cette transition à zéro émissions polluantes, qu’elle soit réaliste ou non, on retrouve entre temps de très intéressantes voitures sur le marché, dont la Toyota Prius Prime 2023 entièrement redessinée.

D’abord, c’est une voiture et non un utilitaire, bien qu’elle propose une certaine polyvalence grâce à sa configuration à hayon. Voilà déjà une distinction nette par rapport à la sélection actuelle de véhicules électriques sur le marché. En fait, Toyota est l’un des rares constructeurs à toujours vendre une gamme diversifiée de voitures en Amérique du Nord.

La Toyota Prius Prime 2023 est une fois de plus la variante rechargeable de la Prius, l’un des premiers véhicules sur la route muni d’une motorisation hybride afin de nous faire découvrir les bienfaits de l’électrification – l’autre étant la Honda Insight. Lancée d’abord en tant que berline à quatre portes, la Prius a attiré l’attention et les acheteurs, alors que la diminutive Insight biplace était sans doute innovatrice, mais peu pratique.

Quelque 25 ans plus tard, la Toyota Prius de cinquième génération est toute nouvelle pour le millésime 2023, disposant d’une motorisation hybride composée d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson et de deux moteurs électriques, produisant un total de 194 chevaux. Au Canada, le rouage intégral figure toutefois de série grâce à un troisième moteur monté sur le train arrière, affichant une puissance total de 196 chevaux. La consommation mixte ville/route s’élève à 4,8 L/100 km.

Entre-temps, la Prius Prime est équipée du bloc de 2,0 litres, un moteur/générateur et un moteur de propulsion électrique plus musclé, pour une puissance totale de 220 chevaux. C’est toute une hausse par rapport à la Prius Prius sortante, qui disposait plutôt d’un modeste 121 étalons. Côté performances, la nouvelle génération est évidemment plus rapide, mais sa dynamique de conduite et la rigidité de sa caisse ont été rehaussées aussi, résultant en une voiture beaucoup plus engageante à piloter. Cela dit, et bien que la puissance soit près de celle de la Volkswagen Golf GTI et de la MINI John Cooper Works 3 portes, et plus élevée que celle de la Honda Civic Si, la Prius Prime n’est pas aussi énergique, faute de couple. Toyota avance un chrono de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, ce qui n’est toutefois pas si mal.

En passant du mode normal au mode Sport, on accentue la réactivité de la Toyota Prius Prime 2023, mais la conduite sportive révèle l’un des points faibles mineurs de la voiture : le moteur à combustion semble travailler fort, et peut s’avérer bruyant lors des accélérations soutenues. De plus, cette sonorité n’est pas des plus mélodieuses. Heureusement, en conditions de conduite plus relaxes, le système hybride demeure relativement silencieux. Outre le mode Sport, on a droit aux modes EV (électrique seulement), automatique (équilibre entre hybride et électrique), hybride (pour conserver le niveau de la batterie) ainsi qu’un mode de recharge (renflouant la batterie de conduisant). Ce dernier mode fait toutefois augmenter légèrement la consommation.

La Prius Prime a beau être plus sportive, elle n’est pas une voiture sport pour autant. Sa mission est plutôt d’être la plus avare en essence que possible, et affiche une consommation mixte ville/route de 4,5 à 4,9 L/100 km, ou de 1,8 à 2,1 Le/100 km en incluant une portion de conduite 100 % électrique. D’ailleurs, l’autonomie en conduite purement électrique grimpe à entre 64 et 72 kilomètres, grâce à un bloc-batteries dont la taille a augmenté de 8,8 à 13,6 kWh. La Prius Prime précédente ne pouvait faire mieux que 40 km en conduite électrique. La nouvelle Prius Prime peut être rechargée à bloc en environ quatre heures avec une borne de 240 volts, ou en 11 heures sur une prise de courant domestique de 120 volts.

Lors de notre essai sous le soleil de la Californie, mais lors de températures dépassant à peine le niveau de congélation, nous avons observé une moyenne de 4,7 L/100 km après avoir vidé la batterie de la Toyota Prius Prime 2023. En passant, on a maintenant droit à trois niveaux d’intensité du freinage régénératif, que l’on peut régler en poussant le levier de vitesses en position B. Ce que l’on doit particulièrement saluer, c’est l’autonomie bonifiée, presque aussi grande que celle de la défunte Chevrolet Volt, devenue en quelque sorte une voiture culte pour être capable d’effectuer des trajets quotidiens sans nécessiter une goutte d’essence, avec une mécanique qui s’est avérée fiable de surcroît. On pourrait bien considérer la Prius Prime sa successeuse spirituelle et obtenir son propre statut de voiture-culte – bien plus que la Prius non rechargeable.

Un autre changement important pour la Prius Prime, c’est son design. Une fois de plus, la voiture arbore un style unique, mais elle est subjectivement beaucoup plus attirante qu’auparavant. Comme une Toyota Mirai ayant passé trop de temps dans la sécheuse, la Prius se démarque avec son pare-brise fortement inclinée, sa ligne de toit très basse et son postérieur tronqué.

Lorsque la nouvelle génération de la Prius a fait ses débuts, notre première pensée concernait les occupants qui doivent s’asseoir près du plancher, avec des dossiers de sièges fortement inclinés. Ce n’est pas le cas, bien que l’inclinaison prononcée des piliers avant crée des angles morts. Voilà un autre des points faibles de la Prius qui, dans ce cas-ci, favorise la forme avant la fonction. Deux personnes peuvent s’asseoir confortablement à l’arrière, avec un meilleur dégagement pour les jambes par rapport à la Prime précédente, mais sans surprise, trois occupants assis à l’arrière sera beaucoup plus restreint pour tous. Le coffre propose un volume de 574 litres avec les sièges relevés, en ligne avec la concurrence, mais seulement 756 litres avec les dossiers rabattus.

Qu’en est-il de la concurrence, au juste? Il n’y a pas d’autres voitures hybrides rechargeables actuellement sur le marché. Toutefois, on peut plus ou moins comparer la Toyota Prius Prime 2023 à la version hybride rechargeable du Kia Niro 2023, fraîchement redessiné lui aussi, ou bien au Subaru Crosstrek hybride rechargeable. On retrouve quelques multisegments compacts munis d’une motorisation rechargeable, mais ceux-ci doivent plutôt affronter le Toyota RAV4 Prime.

Quant à la technologie embarquée, la Prius Prime est équipée d’une instrumentation numérique de sept pouces ainsi que d’un système multimédia à écran tactile de 8,0 ou de 12,3 pouces, d’une borne Wi-Fi intégrée et de services connectés par appli mobile (abonnements requis après leurs périodes d’essai). On obtient la nouvelle interface multimédia de Toyota, simple à utiliser, incluant aussi des mises à jour infonuagiques. Comme d’habitude, on a droit à l’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil, alors qu’une fente pour la recharge par induction est disponible dans les livrées XSE et XSE Premium, mais pas dans la SE de base. De série dans toutes les déclinaisons de trouve l’ensemble Toyota Safety Sense 3.0, regroupant une foule d’aides à la conduite sécuritaire, dont le freinage d’urgence avec détection de piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance dans les embouteillages, les feux de route automatiques, la surveillance des angles morts, l’avertissement et la prévention de sortie de voie, et plus.

Parmi les autres caractéristiques de confort et de commodité, de série ou livrables, on retrouve un toit vitré fixe, un hayon à commande électrique, des sièges en tissu ou en similicuir SofTex, un siège du conducteur à réglage électrique, des sièges avant et arrière chauffants, des sièges avant ventilés, un volant chauffant, un dégivreur d’essuie-glaces, un climatiseur automatique, un système de caméras à vue périphérique, un clé numérique et une chaîne audio JBL à huit haut-parleurs.

De plus, sept teintes de carrosserie sont proposées, dont le Jaune maximum disponible uniquement sur la version XSE Premium, et qui n’est pas disponible aux États-Unis. En revanche, la XSE Premium étatsunienne peut être équipée d’un toit solaire permettant de recharger la batterie lorsque la voiture est garée, qui n’est pas disponible au Canada.

Hélas, toutes ces améliorations font grimper le prix de départ de quelque 4 400 $ par rapport à celui de la Prius Prime 2022. Le millésime 2023 se détaille donc à partir de 39 850 $ incluant les frais de transport et de préparation de 1 860 $.

Prix de la Toyota Prius Prime 2023 SE XSE XSE Premium PDSF (incluant frais de transport et de préparation) 39 850 $ 44 850 $ 48 850 $

Au Canada, le rabais maximal de 5 000 $ du gouvernement fédéral s’applique désormais à la Toyota Prius Prime alors que son autonomie dépasse le cap des 50 km. On peut jumeler cet incitatif aux rabais provinciaux aussi, s’il y en a. Au Québec, on ajoute un rabais de 2 500 $ pour un total de 7 500 $, appliqué après le calcul des taxes. Au Canada, on se retrouve donc à payer moins cher pour la Prius Prime que pour une Prius non rechargeable, cette dernière étant tout de même dotée du rouage intégral.

On aime beaucoup la nouvelle Toyota Prius Prime 2023, malgré les défauts mentionnés plus tôt. Elle est confortable, agréable à conduire et très peu énergivore, alors que sa plus grande autonomie électrique nous permet de potentiellement passer des semaines sans devoir ajouter une goutte d’essence, si l’on branche la voiture tous les jours à la maison et que nos déplacements quotidiens sont relativement courtes. La Prius Prime arrive chez les concessionnaires à partir du mois de mai, mais si cette voiture rechargeable nous intéresse, il faudrait faire passer sa commande plus tôt que plus tard.