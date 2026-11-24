Le Cybertruck quitte les concessions américaines plus rapidement que le Ford F-150 Lightning, le Toyota Tacoma et d’autres modèles.
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En octobre, le Cybertruck a passé en moyenne 39,1 jours sur le marché américain de l’occasion.
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Les véhicules électriques d’occasion sont restés affichés 25,2 % moins longtemps que les véhicules à essence.
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Le Silverado EV a passé en moyenne 107,5 jours sur le marché, le délai le plus long parmi 24 camionnettes d’occasion.
En octobre, le Tesla Cybertruck a passé en moyenne un peu plus de 39 jours sur le marché américain de l’occasion, soit la plus courte période d’affichage parmi les camionnettes dans une récente analyse. Il a fallu en moyenne 65,5 jours pour vendre une camionnette d’occasion, ce qui place le Cybertruck 26,4 jours devant la moyenne du segment. Il a ainsi passé 40 % moins de temps sur le marché que la moyenne des camionnettes.
Le résultat provient d’une étude portant sur plus de 1,1 million de ventes de véhicules d’occasion âgés de un à cinq ans en octobre 2026. iSeeCars a mesuré la durée pendant laquelle les annonces sont restées sur son site, puis a comparé les résultats par modèle, type de véhicule et groupe motopropulseur.
|Camionnettes vendues le plus rapidement : octobre 2026
|Rang
|Modèle
|Nombre moyen de jours sur le marché
|Par rapport à la moyenne des camionnettes
|1
|Tesla Cybertruck
|39,1
|0,6x
|2
|Ford Maverick (hybride)
|43,3
|0,7x
|3
|Rivian R1T
|45,2
|0,7x
|4
|Ford F-150 Lightning
|47,4
|0,7x
|5
|Toyota Tacoma
|50,1
|0,8x
|6
|Toyota Tundra
|55,9
|0,9x
|7
|Honda Ridgeline
|58,1
|0,9x
|8
|Chevrolet Colorado
|58,9
|0,9x
|9
|GMC Sierra EV
|60,6
|0,9x
|10
|Chevrolet Silverado 1500
|63,1
|1,0x
|11
|Toyota Tundra (hybride)
|63,1
|1,0x
|12
|Ford Maverick
|64,4
|1,0x
|13
|GMC Sierra 1500
|64,6
|1,0x
|14
|Ford Ranger
|64,7
|1,0x
|15
|GMC Hummer EV
|65,4
|1,0x
|Moyenne des camionnettes
|65,5
|—
|16
|GMC Canyon
|65,6
|1,0x
|17
|Nissan Frontier
|65,9
|1,0x
|18
|Ford F-150 (hybride)
|69,4
|1,1x
|19
|Hyundai Santa Cruz
|69,7
|1,1x
|20
|Toyota Tacoma (hybride)
|70,8
|1,1x
|21
|Ford F-150
|72,1
|1,1x
|22
|Ram 1500
|73,9
|1,1x
|23
|Jeep Gladiator
|87,7
|1,3x
|24
|Chevrolet Silverado EV
|107,5
|1,6x
Les camionnettes électrifiées occupaient trois des quatre premières places du classement. Le Ford Maverick hybride s’est classé deuxième, à 43,3 jours, devant le Rivian R1T, à 45,2 jours, et le Ford F-150 Lightning, à 47,4 jours. Le Toyota Tacoma a été le modèle à essence le mieux classé, en cinquième position à 50,1 jours. Quatre modèles électriques figuraient parmi les 10 premiers; les modèles à essence occupaient cinq places, et le Maverick hybride complétait le groupe.
L’écart était considérable au bas du classement. Le Silverado EV de Chevrolet a passé en moyenne 107,5 jours sur le marché, le délai le plus long parmi les 24 modèles de camionnettes mesurés, et 42 jours de plus que la moyenne des camionnettes. Le Jeep Gladiator a été le deuxième modèle le plus lent, à 87,7 jours. Le résultat du Silverado EV représente près de trois fois la période d’affichage du Cybertruck.
|25 voitures d’occasion vendues le plus rapidement : octobre 2026
|Rang
|Modèle
|Nombre moyen de jours sur le marché
|Par rapport à la moyenne
|1
|Audi A4 allroad
|33,7
|0,6x
|2
|Lexus RX 450h+
|35,0
|0,6x
|3
|Audi Q4 Sportback e-tron
|36,3
|0,6x
|4
|Mercedes-Benz Classe G
|36,4
|0,6x
|5
|Audi Q6 e-tron
|36,5
|0,6x
|6
|Hyundai Ioniq 5
|37,0
|0,6x
|7
|Lexus UX 300h
|37,5
|0,6x
|8
|Lexus RZ 300e
|37,7
|0,6x
|9
|Kia EV9
|37,8
|0,6x
|10
|BMW i5
|38,1
|0,6x
|11
|Lexus LC 500 Convertible
|38,4
|0,6x
|12
|Audi Q4 e-tron
|38,6
|0,6x
|13
|Lexus RX 350h
|38,7
|0,7x
|14
|Toyota Grand Highlander hybride
|38,9
|0,7x
|15
|Volkswagen ID. Buzz
|39,0
|0,7x
|16
|Tesla Cybertruck
|39,1
|0,7x
|17
|Lexus ES 300h
|39,1
|0,7x
|18
|Tesla Model 3
|39,5
|0,7x
|19
|Kia EV6
|39,6
|0,7x
|20
|Rivian R1S
|39,7
|0,7x
|21
|Lexus RZ 450e
|39,7
|0,7x
|22
|BMW M8
|39,8
|0,7x
|23
|Subaru Solterra
|39,8
|0,7x
|24
|Tesla Model Y
|39,8
|0,7x
|25
|Toyota bZ4X
|39,9
|0,7x
|Moyenne générale
|59,5
|—
Tous types de véhicules confondus, les véhicules électriques d’occasion ont passé en moyenne 45,6 jours sur le marché, contre 54,5 jours pour les hybrides et 61 jours pour les véhicules à moteur à combustion interne. La moyenne générale était de 59,5 jours. Dans l’ensemble, les véhicules électriques sont restés affichés 25,2 % moins longtemps que les véhicules à essence; les hybrides se sont vendus 10,7 % plus rapidement. La moyenne des véhicules électriques était aussi inférieure de 8,9 jours à celle des hybrides.
Les modèles entièrement électriques représentaient 16 des véhicules figurant dans les classements des 25 véhicules d’occasion vendus le plus rapidement. L’Audi A4 allroad arrivait en tête du classement général, à 33,7 jours, suivie du Lexus RX 450h+ hybride rechargeable, à 35 jours, puis de l’Audi Q4 Sportback e-tron, à 36,3 jours. Six véhicules électriques figuraient parmi les 10 premiers, tous avec une moyenne de moins de 39 jours.
Ce qu’il faut retenir, c’est que personne ne voulait d’un Tesla Cybertruck neuf. Des ventes bien inférieures aux attentes ont incité le constructeur américain à abandonner la camionnette électrique. À l’inverse, un Cybertruck d’occasion semble susciter de l’intérêt.
Les acheteurs pensent-ils qu’il deviendra un classique de demain?