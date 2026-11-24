Le Cybertruck quitte les concessions américaines plus rapidement que le Ford F-150 Lightning, le Toyota Tacoma et d’autres modèles.

En octobre, le Cybertruck a passé en moyenne 39,1 jours sur le marché américain de l’occasion.

Les véhicules électriques d’occasion sont restés affichés 25,2 % moins longtemps que les véhicules à essence.

Le Silverado EV a passé en moyenne 107,5 jours sur le marché, le délai le plus long parmi 24 camionnettes d’occasion.

En octobre, le Tesla Cybertruck a passé en moyenne un peu plus de 39 jours sur le marché américain de l’occasion, soit la plus courte période d’affichage parmi les camionnettes dans une récente analyse. Il a fallu en moyenne 65,5 jours pour vendre une camionnette d’occasion, ce qui place le Cybertruck 26,4 jours devant la moyenne du segment. Il a ainsi passé 40 % moins de temps sur le marché que la moyenne des camionnettes.

Le résultat provient d’une étude portant sur plus de 1,1 million de ventes de véhicules d’occasion âgés de un à cinq ans en octobre 2026. iSeeCars a mesuré la durée pendant laquelle les annonces sont restées sur son site, puis a comparé les résultats par modèle, type de véhicule et groupe motopropulseur.

Camionnettes vendues le plus rapidement : octobre 2026 Rang Modèle Nombre moyen de jours sur le marché Par rapport à la moyenne des camionnettes 1 Tesla Cybertruck 39,1 0,6x 2 Ford Maverick (hybride) 43,3 0,7x 3 Rivian R1T 45,2 0,7x 4 Ford F-150 Lightning 47,4 0,7x 5 Toyota Tacoma 50,1 0,8x 6 Toyota Tundra 55,9 0,9x 7 Honda Ridgeline 58,1 0,9x 8 Chevrolet Colorado 58,9 0,9x 9 GMC Sierra EV 60,6 0,9x 10 Chevrolet Silverado 1500 63,1 1,0x 11 Toyota Tundra (hybride) 63,1 1,0x 12 Ford Maverick 64,4 1,0x 13 GMC Sierra 1500 64,6 1,0x 14 Ford Ranger 64,7 1,0x 15 GMC Hummer EV 65,4 1,0x Moyenne des camionnettes 65,5 — 16 GMC Canyon 65,6 1,0x 17 Nissan Frontier 65,9 1,0x 18 Ford F-150 (hybride) 69,4 1,1x 19 Hyundai Santa Cruz 69,7 1,1x 20 Toyota Tacoma (hybride) 70,8 1,1x 21 Ford F-150 72,1 1,1x 22 Ram 1500 73,9 1,1x 23 Jeep Gladiator 87,7 1,3x 24 Chevrolet Silverado EV 107,5 1,6x

Les camionnettes électrifiées occupaient trois des quatre premières places du classement. Le Ford Maverick hybride s’est classé deuxième, à 43,3 jours, devant le Rivian R1T, à 45,2 jours, et le Ford F-150 Lightning, à 47,4 jours. Le Toyota Tacoma a été le modèle à essence le mieux classé, en cinquième position à 50,1 jours. Quatre modèles électriques figuraient parmi les 10 premiers; les modèles à essence occupaient cinq places, et le Maverick hybride complétait le groupe.

L’écart était considérable au bas du classement. Le Silverado EV de Chevrolet a passé en moyenne 107,5 jours sur le marché, le délai le plus long parmi les 24 modèles de camionnettes mesurés, et 42 jours de plus que la moyenne des camionnettes. Le Jeep Gladiator a été le deuxième modèle le plus lent, à 87,7 jours. Le résultat du Silverado EV représente près de trois fois la période d’affichage du Cybertruck.

25 voitures d’occasion vendues le plus rapidement : octobre 2026 Rang Modèle Nombre moyen de jours sur le marché Par rapport à la moyenne 1 Audi A4 allroad 33,7 0,6x 2 Lexus RX 450h+ 35,0 0,6x 3 Audi Q4 Sportback e-tron 36,3 0,6x 4 Mercedes-Benz Classe G 36,4 0,6x 5 Audi Q6 e-tron 36,5 0,6x 6 Hyundai Ioniq 5 37,0 0,6x 7 Lexus UX 300h 37,5 0,6x 8 Lexus RZ 300e 37,7 0,6x 9 Kia EV9 37,8 0,6x 10 BMW i5 38,1 0,6x 11 Lexus LC 500 Convertible 38,4 0,6x 12 Audi Q4 e-tron 38,6 0,6x 13 Lexus RX 350h 38,7 0,7x 14 Toyota Grand Highlander hybride 38,9 0,7x 15 Volkswagen ID. Buzz 39,0 0,7x 16 Tesla Cybertruck 39,1 0,7x 17 Lexus ES 300h 39,1 0,7x 18 Tesla Model 3 39,5 0,7x 19 Kia EV6 39,6 0,7x 20 Rivian R1S 39,7 0,7x 21 Lexus RZ 450e 39,7 0,7x 22 BMW M8 39,8 0,7x 23 Subaru Solterra 39,8 0,7x 24 Tesla Model Y 39,8 0,7x 25 Toyota bZ4X 39,9 0,7x Moyenne générale 59,5 —

Tous types de véhicules confondus, les véhicules électriques d’occasion ont passé en moyenne 45,6 jours sur le marché, contre 54,5 jours pour les hybrides et 61 jours pour les véhicules à moteur à combustion interne. La moyenne générale était de 59,5 jours. Dans l’ensemble, les véhicules électriques sont restés affichés 25,2 % moins longtemps que les véhicules à essence; les hybrides se sont vendus 10,7 % plus rapidement. La moyenne des véhicules électriques était aussi inférieure de 8,9 jours à celle des hybrides.

Les modèles entièrement électriques représentaient 16 des véhicules figurant dans les classements des 25 véhicules d’occasion vendus le plus rapidement. L’Audi A4 allroad arrivait en tête du classement général, à 33,7 jours, suivie du Lexus RX 450h+ hybride rechargeable, à 35 jours, puis de l’Audi Q4 Sportback e-tron, à 36,3 jours. Six véhicules électriques figuraient parmi les 10 premiers, tous avec une moyenne de moins de 39 jours.

Ce qu’il faut retenir, c’est que personne ne voulait d’un Tesla Cybertruck neuf. Des ventes bien inférieures aux attentes ont incité le constructeur américain à abandonner la camionnette électrique. À l’inverse, un Cybertruck d’occasion semble susciter de l’intérêt.

Les acheteurs pensent-ils qu’il deviendra un classique de demain?