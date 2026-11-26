La demande de brevet allemande décrit des sections de jante et des palettes de changement de vitesse réglables par système hydraulique, dont l’activation est liée aux modes de conduite ou aux réglages du conducteur.

Le brevet allemand de Porsche indique que même les palettes de changement de vitesse peuvent changer de forme.

Un système hydraulique pourrait modifier la forme du volant et, potentiellement, chauffer ou refroidir sa jante.

Le volant et les palettes changent de forme en fonction du mode de conduite.

Une demande de brevet de Porsche répond à une question que personne ne s’est jamais posée : la jante de votre volant peut-elle s’épaissir ? La demande décrit un volant qui peut modifier sa forme pour s’adapter à différentes conditions de conduite, avec une jante extensible et des palettes de changement de vitesse conçues pour offrir plus de prise et une plus grande surface de contact.

Le dépôt allemand présente un système à deux positions. En utilisation normale, le volant conserve un profil plus mince. Lorsque le conducteur sélectionne un mode de conduite plus sportif, certaines parties de la jante s’épaississent et les palettes s’avancent vers le conducteur. La surface accrue assure une prise plus ferme et facilite l’accès aux commandes de changement de vitesse pendant une conduite exigeante, à deux mains et susceptible de faire crisper les doigts. Le dépôt présente ce dispositif comme un moyen de concilier le confort au quotidien avec la conduite sur piste ou d’autres sorties routières plus sportives.

Le mécanisme fait appel à un système hydraulique pour faire grossir et rétracter certaines sections de la jante. Un revêtement souple en Alcantara s’adapte aux changements de forme. Les palettes, fixées aux branches du volant, se déplaceraient en même temps que la jante : elles deviendraient plus grandes lorsque le système est activé et retrouveraient leur forme « normale » lorsqu’il est désactivé.

Le dépôt décrit une activation automatique ou manuelle. Le système pourrait réagir lorsque le conducteur passe à un mode de conduite axé sur la sportivité ou être commandé à l’aide d’un bouton. Il pourrait également être associé à un profil de conducteur individuel.

La demande de Porsche évoque aussi la possibilité d’utiliser le système hydraulique pour réguler la température du volant. Le même dispositif pourrait faire circuler de la chaleur pour réchauffer la jante par temps froid ou la refroidir sur piste. En général, les volants recouverts d’Alcantara ne sont pas chauffants.

Comme toujours, le dépôt d’un brevet montre qu’une entreprise a documenté une idée; il ne confirme pas que la fonction sera produite. Porsche devrait encore régler des questions de durabilité, de fiabilité et de sécurité, notamment la façon dont les pièces mobiles résisteraient à une utilisation répétée et la possibilité que le système nuise à l’intégration du coussin gonflable ou des commandes au volant. Le coût et la complexité supplémentaires entreraient aussi en ligne de compte dans toute décision de production.

La demande ne précise ni calendrier ni programme de véhicule pour ce concept. Si Porsche le développe davantage, cette technologie pourrait offrir aux futurs modèles un élément distinctif et configurable dans l’habitacle.