Le Tesla Model Y domine le classement des recherches sur les véhicules électriques au Canada

Une analyse montre que les recherches canadiennes sur les véhicules électriques ont augmenté au cours de la dernière année, Tesla dominant le classement tandis que BYD et Tesla suscitent l’essentiel de l’intérêt des consommateurs à l’échelle mondiale.

Le Tesla Model Y a enregistré le volume de recherches le plus élevé parmi les véhicules électriques au Canada.

Les recherches canadiennes sur les véhicules électriques ont augmenté de 57 % sur un an.

Tesla et BYD ont dominé les classements mondiaux des recherches sur les véhicules électriques dans les pays analysés.

L’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques continue de prendre de l’ampleur au Canada, selon une nouvelle étude qui révèle que les recherches en ligne sur les véhicules électriques ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, alors que les prix du carburant sont demeurés élevés et que les gouvernements ont continué de promouvoir le transport zéro émission.

L’étude indique que les recherches Google effectuées au Canada pour « véhicules électriques » ont augmenté de 57 % sur un an. Cette hausse coïncide potentiellement avec le Programme fédéral d’abordabilité des véhicules électriques, qui offre des incitatifs à l’achat ou à la location allant de 2 500 $ à 5 000 $ pour les véhicules zéro émission admissibles.

Le volume de recherches Google analysé couvre plus de 200 modèles de véhicules électriques dans plus de 200 pays entre avril 2025 et avril 2026. Au Canada seulement, les 10 modèles électriques les plus recherchés ont généré plus de 3,4 millions de recherches combinées au cours de cette période.

Le Tesla Model Y s’est classé au premier rang au Canada avec 728 000 recherches annuelles, suivi du Tesla Cybertruck avec 485 900 recherches et du Subaru e-Outback — qui, fait intéressant, n’est pas offert — avec 410 400 recherches. La Tesla Model 3 s’est classée quatrième avec 378 500 recherches, tandis que le Kia EV9 a complété le top cinq avec 313 500 recherches.

Le reste du top 10 canadien comprenait le Volkswagen ID. Buzz, la Nissan Leaf, le Kia EV6, le Cadillac Lyriq et la Tesla Model S. Tesla comptait quatre des 10 véhicules les mieux classés, ce qui témoigne clairement de l’intérêt soutenu des consommateurs envers sa gamme.

À l’échelle mondiale, l’intérêt pour les véhicules électriques s’est également accéléré. L’étude a révélé que les recherches Google mondiales pour « voitures électriques » ont augmenté de 168 % au cours de la même période. Le Tesla Model Y s’est classé comme le véhicule électrique le plus recherché au monde avec plus de 25,1 millions de recherches, devant la Tesla Model 3 avec 16,8 millions et la BYD Seal avec 15,3 millions.

Les modèles Tesla se sont classés au premier rang dans 75 des plus de 200 pays étudiés, ce qui représente environ 38 % des marchés analysés et un total combiné de 71,6 millions de recherches. Les véhicules BYD se sont classés au premier rang dans 50 pays, soit environ le quart de ceux inclus dans l’étude. La BYD Seal a mené les résultats mondiaux de l’entreprise et a été le véhicule électrique le plus recherché dans des marchés comme le Royaume-Uni, l’Irlande et le Japon.

Le rapport a également désigné Kia comme l’une des marques autres que Tesla affichant les meilleurs résultats à l’échelle mondiale. Les Kia EV6, EV9 et EV3 se sont tous classés parmi les 20 premiers à l’échelle mondiale, faisant de Kia le seul constructeur, outre Tesla et BYD, à compter trois modèles dans le classement mondial.

Par pays, les États-Unis ont enregistré le volume global de recherches sur les véhicules électriques le plus élevé, avec 68,7 millions de recherches annuelles, suivis de l’Allemagne avec 44 millions et de l’Inde avec 43,4 millions.

Source: MoneySuperMarket