Un camion lourd électrique n’a pas des heures à perdre à la borne. Le système de recharge mégawatt, ou MCS, a été conçu pour lui, et il approche du Québec. Hydro-Québec espère mettre une première borne sous tension d’ici la fin de l’hiver.

Le système de recharge mégawatt ou MCS

En théorie, le MCS peut fournir jusqu’à 3,75 MW. Les bornes rapides actuelles sur nos routes offrent de 50 à 480 kW.

Plus le courant est fort, plus le câble chauffe : deux fois plus d’ampères, quatre fois plus de chaleur. Sans refroidissement, il faudrait tant de cuivre que le câble deviendrait trop lourd. Un liquide circule donc dans le câble et la fiche, ce qui les garde assez minces pour un branchement à la main.

Une borne pour camions lourds est déjà en service à Sainte-Hélène-de-Bagot, sur l’A-20, mais elle plafonne à 400 kW par camion, selon Electric Autonomy.

En Amérique du Nord, les bornes rapides offrent deux types de fiches. Le système de recharge combiné (CCS), qui équipe la plupart des véhicules électriques vendus jusqu’ici, reprend la prise de recharge lente J1772 et y ajoute deux broches pour le courant continu. La norme de recharge nord-américaine (NACS), créée par Tesla et normalisée sous le nom SAE J3400, le remplace peu à peu. Les deux fiches diffèrent, mais elles échangent leurs données avec la borne selon les mêmes protocoles.

Ni l’un ni l’autre n’a été pensé pour un camion lourd. En 2025, plusieurs fabricants de camions installaient donc deux prises CCS, ce qui permet de monter jusqu’à 700 kW. Selon Electric Autonomy, ils hésitaient à miser sur une seule fiche de plus d’un mégawatt tant que la norme restait floue.

La norme se précise maintenant : la spécification internationale IEC TS 63379, qui encadre le connecteur, a été publiée en février. Le MCS s’inspire du CCS, mais les deux ne sont pas directement compatibles, selon CharIN, l’association derrière ces deux systèmes.

Pour charger plus vite, il faut plus de puissance. Imaginez un boyau d’arrosage. La tension, en volts, c’est la pression de l’eau. Le courant, en ampères, c’est le débit. La puissance, c’est la quantité d’eau qui sort, et elle dépend des deux.

Le MCS augmente les deux à la fois, jusqu’à 1 250 V et 3 000 A. Ça donne 3,75 MW en théorie, environ dix fois une borne rapide d’aujourd’hui.

Malgré ce courant, CharIN tient à ce qu’un chauffeur puisse brancher à la main, sans robot, avec une seule fiche. Or, selon l’AVÉQ, l’emplacement des prises varie encore d’un fabricant de camions à l’autre.

La borne et le camion se parlent par Ethernet, selon la norme ISO 15118-20. Concrètement, le camion dit à la borne ce que sa batterie accepte, et la borne s’ajuste. Une borne d’un mégawatt ne charge donc pas pour autant à un mégawatt : c’est la batterie qui impose son rythme.

Côté réseau, une borne MCS change d’échelle. Martin Archambault, responsable du développement des affaires pour l’électrification des parcs chez Hydro-Québec, l’a résumé ainsi, dans des propos rapportés par l’AVÉQ : « On installe une borne qui fournit la puissance d’un quartier résidentiel au complet. »

Au Québec, le Circuit électrique, filiale d’Hydro-Québec, travaille avec Propulsion Québec à un corridor entre Québec et Toronto, par l’A-20 et la 401. Les sites sont conçus pour 20 à 40 bornes, même si on n’en installera que 4 ou 6 au départ.

La borne de Sainte-Hélène-de-Bagot a ouvert en juin au Relais Routier Petit, selon Electric Autonomy. Le Circuit électrique en est propriétaire et l’exploite. Son armoire de 480 kW alimente deux distributeurs CCS1 : un camion y reçoit au plus 400 kW, ou 240 kW chacun s’ils sont deux. Le site est réservé aux camions.

Passer au mégawatt à cet endroit exigerait plus de puissance d’Hydro-Québec, selon Sylvain Cabanetos, de Chargepoly, l’entreprise qui a installé l’équipement. À Saint-Jérôme, la Porte du Nord doit pour sa part accueillir une borne MCS pouvant fournir jusqu’à 1 MW, selon une présentation rapportée par l’AVÉQ en juin.

Lors d’un webinaire récent d’Electric Autonomy, Archambault a dit qu’Hydro-Québec espère maintenant mettre sous tension sa première borne MCS d’ici la fin de l’hiver. Le compte rendu ne précise pas le site. Selon lui, le goulot tient plus à la réglementation qu’à l’électricité, abondante et bon marché au Québec.

Reste le problème de l’œuf et de la poule. En 2025, Archambault ne trouvait aucun camion à connecteur MCS pour tester l’équipement. Le Tesla Semi se recharge en MCS, jusqu’à 1,2 MW, selon Tesla, mais ses bornes Megacharger publiques américaines lui sont encore réservées, rapporte The Drive. Hydro-Québec veut voir des camions suivre avant d’ajouter des bornes. Mais, dit-il, sans bornes sur l’autoroute, il n’y aura pas de camions.