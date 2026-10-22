Tesla devrait commencer à vendre des Cybercabs d’ici la fin de l’année

Le Cybercab est un véhicule autonome à deux places dépourvu de pédales et de volant.

Tous les Cybercabs produits sont actuellement acheminés vers le réseau de robotaxis de Tesla à Austin, au Texas.

Dès la fin de l’année 2026, Tesla vendra également des Cybercabs à des acheteurs privés, en nombre limité.

Un peu plus d’un mois après avoir lancé un service de robotaxis à Austin, au Texas, Tesla annonce que son véhicule autonome Cybercab sera disponible à l’achat d’ici la fin de l’année 2026.

En effet, l’entreprise affirme que les clients particuliers pourront bientôt acquérir le véhicule, qui ne possède ni pédales ni volant — une caractéristique précédemment annoncée par Elon Musk.

Malgré cela, il est clair que les flottes de robotaxis demeureront la vocation première du Cybercab, Tesla précisant que seul un petit nombre de ventes à des particuliers aura lieu d’ici la fin de l’année.

Ces ventes constitueront une phase pilote qui permettra au constructeur automobile d’observer comment la possession privée d’un véhicule entièrement autonome s’articule en dehors de son contrôle direct.

Cette situation a peu de chances d’évoluer à court terme : Tesla prévoit d’étendre son réseau de robotaxis au cours des prochaines années, ce qui nécessitera un approvisionnement important en Cybercabs et donnera donc la priorité à ce service par rapport aux acheteurs privés.

Bien que le Cybercab soit équipé du système de conduite entièrement autonome (FSD) de Tesla, il se distingue des versions grand public actuelles sur plusieurs points clés.

En effet, la dernière version de FSD actuellement accessible aux conducteurs de Model 3 et Model Y est la V14.3, un système de niveau 2 qui requiert une supervision permanente du conducteur. D’ailleurs, le nom officiel de cette technologie est Full Self-Driving (Supervised).

À l’instar des versions antérieures, le FSD V14 est capable de conduire le véhicule d’un point à un autre sur tous types de routes dans la vaste majorité des cas. Les conducteurs n’ont ainsi qu’à saisir une adresse dans le système de navigation de la voiture, puis à surveiller la trajectoire pour s’assurer du bon fonctionnement du système.

L’un des avantages majeurs du FSD par rapport aux systèmes concurrents, tels que le Super Cruise de GM ou le Blue Cruise de Ford, réside dans le fait que la technologie de Tesla fonctionne dans des zones non cartographiées au préalable par le constructeur, ce qui signifie qu’elle n’est pas restreinte par géolocalisation (geofencing).

En comparaison, les Cybercabs utilisent une version V15 plus avancée du FSD, mais ils sont actuellement cantonnés à des zones préalablement cartographiées en raison de l’absence totale de commandes manuelles pour le conducteur.

De plus, les Cybercabs s’appuient sur une équipe humaine chargée de superviser les conditions à distance et de fermer les itinéraires susceptibles de poser problème au robotaxi. Ces opérateurs peuvent également guider le Cybercab lorsqu’il fait face à des obstacles inhabituels.

Ce mode de fonctionnement s’inscrit dans la lignée d’autres services de robotaxis comme Waymo, mais il reste à déterminer comment cela sera mis en œuvre pour des véhicules détenus par des particuliers.

L’autonomie complète du Cybercab est pour le moment attendue au deuxième trimestre 2027, période à laquelle une version sans supervision du FSD devrait être lancée, selon des objectifs internes.

Même si Tesla affirme prévoir les premières livraisons aux particuliers d’ici la fin de l’année, un obstacle de taille pourrait encore l’en empêcher.

En effet, le véhicule sans conducteur fait actuellement l’objet d’un examen par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine, qui souhaite s’assurer que Tesla a eu raison d’affirmer que le Cybercab respecte l’ensemble des normes fédérales de sécurité automobile applicables.

Le doute vient du fait que le constructeur automobile a écarté certaines exigences, comme la présence d’une pédale de frein et de rétroviseurs, les jugeant non applicables à un véhicule autonome, alors même que la réglementation en vigueur n’a pas encore été actualisée pour intégrer l’existence de tels véhicules.

Par conséquent, la NHTSA pourrait décréter que le Cybercab n’est pas homologué pour la route aux États-Unis si elle conclut que les règles actuelles continuent de s’imposer aux véhicules autonomes en attendant l’adoption formelle d’un cadre réglementaire révisé.

Source: Motor1.com