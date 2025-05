Nissan lancera la troisième génération de la technologie hybride e-Power aux États-Unis avec le prochain Rogue

Nissan revoit sa stratégie hybride avec une nouvelle version de l’e-Power, attendue dans le Rogue 2027.

Le système e-Power de troisième génération arrivera en Amérique du Nord via le Rogue d’ici mars 2027.

Une nouvelle unité électrique 5-en-1 améliore l’efficacité, réduit le bruit et les coûts de production.

L’économie de carburant s’améliore de 15 % sur autoroute et de 9 % en ville par rapport à la version précédente.

Nissan prévoit d’introduire sa technologie hybride e-Power de troisième génération en Amérique du Nord à bord de la prochaine génération du Rogue d’ici la fin de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2027. Il s’agira de la toute première application de ce groupe motopropulseur sur notre continent, après des retards causés par des préoccupations liées aux performances sur autoroute et à l’accueil potentiel du marché.

Présenté lors d’une séance technique le 26 mai à Yokosuka, au Japon, le nouveau système hybride a été repensé pour offrir un meilleur rendement énergétique, réduire les coûts de production et offrir une conduite plus silencieuse. Selon Nissan, cette version affiche une amélioration de 15 % de l’efficacité sur autoroute et de 9 % en milieu urbain.

L’élément central de cette mise à jour est une nouvelle unité motrice électrique intégrée 5-en-1 qui regroupe le moteur, l’onduleur, le générateur, le réducteur et un multiplicateur en un seul module. Cette unité, fournie par le fabricant de transmissions Jatco Ltd., remplace une conception précédente plus encombrante composée d’éléments fixés séparément, réduisant ainsi le poids total et améliorant l’intégration du système.

Même si cette troisième génération conserve le moteur de 140 kilowatts (188 chevaux) et la batterie de 1,8 kilowattheure de la génération précédente, les plus grands progrès proviennent de la refonte du moteur à essence qui sert à recharger la batterie. L’accent a été mis sur une production d’énergie plus efficace à vitesse d’autoroute. Le rendement thermique frôle maintenant les 43 %, permettant au système de fonctionner plus longtemps avec moins de carburant.

Le Rogue demeure le véhicule le plus vendu de Nissan aux États-Unis et au Canada, et le constructeur considère que cette version hybride est essentielle pour combler un vide dans sa gamme nord-américaine. Pendant ce temps, des concurrents comme Toyota et Honda continuent de dominer le marché des hybrides. Le directeur de la technologie chez Nissan, Eiichi Akashi, a confirmé que le déploiement de l’e-Power aux États-Unis est une priorité stratégique.

À l’échelle mondiale, Nissan lancera d’abord le système e-Power de troisième génération en septembre prochain dans le VUS compact Qashqai en Europe, suivi du fourgon Elgrand au Japon l’an prochain. Depuis ses débuts au Japon en 2016, la technologie e-Power a été intégrée dans plusieurs modèles, dont le X-Trail, la Note, la Serena et le Kicks. À ce jour, 1,68 million de véhicules équipés de cette technologie ont été vendus dans 68 marchés, incluant la Chine et l’Europe.

Le développement du système a pris plus de cinq ans, avec la contribution d’ingénieurs nord-américains qui ont travaillé à l’adapter aux conditions autoroutières du continent et aux attentes des consommateurs. Nissan n’a pas précisé l’économie exacte réalisée, mais affirme que la nouvelle conception réduit les coûts de production de plus de 10 % par rapport à la génération précédente.

Malgré ces améliorations, les dirigeants de Nissan reconnaissent que l’atteinte de la parité de prix entre les modèles e-Power et les véhicules à essence traditionnels demeure difficile, principalement en raison de la hausse du coût des matériaux rares nécessaires aux composants électriques.