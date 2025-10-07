Nissan pourrait fournir des VUS hybrides construits aux États-Unis à Ford ou Stellantis

Le constructeur japonais est en pourparlers avec d’autres entreprises qui pourraient être intéressées par un modèle hybride basé sur le prochain Rogue e-Power.

Parmi ces partenaires potentiels figurent Ford et Stellantis, mais pas General Motors.

Nissan pourrait également s’associer à ces constructeurs pour le développement de véhicules électriques.

Afin d’améliorer sa situation financière et d’augmenter la production de son usine d’assemblage de Smyrna, au Tennessee, Nissan chercherait à fournir à d’autres constructeurs automobiles des multisegments hybrides basés sur le Rogue de nouvelle génération.

Des sources familières avec le dossier ont déclaré à Automotive News que deux des partenaires potentiels avec lesquels Nissan est actuellement en pourparlers sont Ford et Stellantis, mais pas General Motors.

Le prochain Nissan Rogue devrait arriver en Amérique du Nord en 2026 (pour l’année modèle 2027), marquant la première utilisation du système hybride e-Power de la marque sur le continent.

Cette technologie, introduite en Europe et au Japon il y a près de dix ans, se distingue des systèmes hybrides conventionnels par le fait que le moteur à essence ne propulse jamais directement les roues.

En effet, le véhicule est toujours propulsé par des moteurs électriques, le moteur à essence n’agissant que comme une génératrice qui recharge la batterie.

Pour les VUS tels que le Rogue, ce groupe motopropulseur utilise une version modifiée du même moteur trois cylindres turbo à compression variable de 1,5 L que l’on trouve sous le capot du Rogue actuel. Des moteurs plus petits sont utilisés dans les modèles plus légers de la marque.

À partir de la fin de l’année prochaine, les constructeurs nord-américains découvriront la troisième génération de ce groupe motopropulseur, que Nissan affirme être plus silencieux et plus propre que la deuxième génération, tout en étant 15 % plus efficace à vitesse d’autoroute et 9 % en ville.

Outre le prochain Rogue, Nissan utilisera ce groupe motopropulseur dans la nouvelle génération de l’Infiniti QX50 et potentiellement aussi dans le multisegment sous-compact Kicks.

De plus, Mitsubishi devrait proposer la technologie e-Power dans le prochain Outlander, qui est également basé sur la plateforme du Rogue.

En fournissant à un autre constructeur un VUS construit sur la même architecture et avec le même groupe motopropulseur, Nissan vise à accroître l’utilisation de son usine d’assemblage de Smyrna, au Tennessee, qui fonctionne actuellement à environ 51 % de sa capacité.

Si Nissan parvient à trouver un partenaire à qui fournir des véhicules, le constructeur prévoit de construire jusqu’à 138 899 modèles e-Power au cours de l’exercice fiscal s’étendant d’avril 2028 à mars 2029, avec une augmentation progressive jusqu’à 161 633 au cours des quatre années suivantes.

Si toutes les négociations échouent et que Nissan doit commercialiser sa technologie hybride seule, l’entreprise estime qu’elle produira un maximum de 112 561 véhicules e-Power d’ici la fin mars 2033.

En échange du développement et de la construction de modèles hybrides pour ses rivaux, Nissan souhaiterait collaborer au développement de véhicules électriques, mais ce n’est pas une condition préalable à l’accord sur les VUS hybrides.

Fait intéressant, les discussions sur une fusion entre Nissan et Honda au début de cette année auraient été abandonnées en raison de l’insistance de Honda pour que Nissan abandonne sa technologie e-Power au profit de son propre système hybride, moins avancé mais moins cher à produire.

Nissan n’aurait pas voulu mettre la hache dans une technologie dans laquelle elle a investi plus de 2 milliards de dollars il y a quelques années.

En ce qui concerne les partenariats potentiels, Ford pourrait être un candidat un peu plus probable, car l’entreprise vient d’annoncer que l’Escape sera abandonné après 2026, la laissant sans VUS compact hybride. Une version remaniée du prochain Nissan Rogue pourrait facilement remplacer l’Escape dans la gamme de la marque.

Stellantis pourrait également bénéficier de plus de multisegments hybrides dans son portfolio nord américain mais l’ajout du Jeep Cherokee exclusivement hybride pour 2026 semble suggérer que le constructeur s’appuiera sur sa division européenne pour son approvisionnement en groupes motopropulseurs électrifiés.

Il sera intéressant de suivre cette histoire et de voir qui finira par collaborer avec Nissan au cours des prochaines années, si les ententes se concrétisent.

Source : Automotive News