Nissan ajoute un modèle Nismo à la version japonaise du Rogue

Le Nissan X-Trail sera désormais disponible en version Nismo au Japon.

Outre des modifications esthétiques, le système de transmission intégrale hybride e4orce a été revu pour offrir une meilleure dynamique.

Nous ne savons pas encore si le Rogue nord-américain, très similaire, bénéficiera d’un traitement similaire.

Après l’Ariya Nismo et l’Armada Nismo, Nissan lance une version sportive de son SUV compact X-Trail au Japon.

Comme les autres modèles mentionnés, le X-Trail Nismo se distingue du reste de la gamme par ses accents rouges tout autour de la base de la carrosserie, son splitter avant unique, son diffuseur arrière et ses jupes latérales, ainsi que ses jantes exclusives de 20 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport.

L’intérieur est similaire, le X-Trail Nismo pouvant être équipé de sièges avant Recaro plus confortables, revêtus de daim noir avec des renforts en cuir rouge assortis aux accents rouges du tableau de bord et du volant.

Comme pour ses autres modèles Nismo, Nissan ne se contente pas d’apporter des modifications esthétiques à la version la plus sportive du X-Trail.

En effet, la partie inférieure de la carrosserie a été revue pour être plus fonctionnelle, augmentant la force d’appui de 29 % par rapport au modèle de base X-Trail pour une meilleure tenue de route à grande vitesse.

De plus, le système de transmission intégrale électrique e4orce de série a été réajusté pour envoyer plus de puissance aux roues arrière lors des accélérations et pour fournir un effet de vectorisation du couple dans les virages.

La suspension a également été modifiée en conséquence, avec la première utilisation par Nissan d’amortisseurs Kayaba Swing Valve qui minimisent les mouvements de la carrosserie tout en maintenant un haut niveau de confort, selon le constructeur automobile.

La direction assistée électrique a également été renforcée pour offrir un meilleur contrôle dans les virages à grande vitesse.

Comme le X-Trail est la version internationale de notre Rogue, il pourrait être assez facile pour Nissan d’introduire cette version Nismo en Amérique du Nord, mais nous ne l’attendons pas avant 2027 au moins.

En effet, le X-Trail Nismo est construit sur le groupe motopropulseur hybride ePower, que nous devrions recevoir dans le Rogue dans un peu plus d’un an.

Basée sur le même moteur trois cylindres turbo à compression variable de 1,5 litre qui équipe actuellement le Rogue, cette technologie utilise exclusivement des moteurs électriques pour entraîner les roues, reléguant le moteur à essence au rôle de simple générateur.

Il s’agit d’une configuration similaire à celle de l’ancienne Chevrolet Volt et de la BMW i3 Rex.

En Europe, le X-Trail ePower est disponible avec un seul moteur électrique (traction avant) ou deux (e4orce electric AWD). Seule la deuxième version devrait arriver sur notre marché, car le Rogue propose actuellement une transmission intégrale de série.

La puissance et le couple sont évalués à 213 ch et 243 lb-pi pour le X-Trail e4orce européen, des chiffres qui semblent également valables pour la version Nismo.

Il n’y a toutefois aucune garantie que le Rogue bénéficiera du traitement Nismo même une fois que le système ePower sera disponible, car l’Ariya Nismo, disponible en Asie et en Europe, n’est toujours pas commercialisé ici, bien qu’il soit très similaire sur les marchés mondiaux.

Plus de détails sur le Nissan Rogue 2027 et une éventuelle version Nismo devraient être dévoilés dans les prochains mois.