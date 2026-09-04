Honda vise à économiser 9,4 milliards de dollars d’ici 2030 en demandant à ses fournisseurs de réduire leurs coûts

Honda s’attend à ce que les pertes liées à l’annulation de son programme de véhicules électriques atteignent 12 milliards de dollars.

Pour compenser cela et mieux concurrencer les constructeurs chinois, Honda demande à ses fournisseurs de réduire drastiquement leurs coûts.

Ces réductions cibleront principalement les éléments emboutis et forgés, les composants électriques et les logiciels.

Ébranlé par la toute première perte annuelle de son histoire, Honda s’apprête à lancer une vaste campagne de réduction des coûts qui devrait lui permettre d’économiser 9,4 milliards de dollars américains d’ici la fin de la décennie.

Comme c’est souvent le cas dans l’industrie automobile, ces coupes ne seront pas directement assumées par le constructeur, mais plutôt par ses fournisseurs, à qui l’on a demandé de réduire d’environ 30 % le prix facturé à Honda pour diverses pièces.

Selon des sources et des documents internes cités par Reuters, le constructeur a rencontré ses principaux fournisseurs plus tôt cette année afin de leur transmettre des objectifs et des plans de réduction des coûts personnalisés.

L’entreprise a également invité ses fournisseurs à examiner leurs propres chaînes d’approvisionnement pour y trouver des pistes d’économies, notamment en délocalisant l’achat de matériaux et de petits composants vers la Chine.

Honda a en outre demandé à ses partenaires d’accroître l’utilisation de pièces standardisées afin de profiter d’économies d’échelle.

Le constructeur japonais a par ailleurs annoncé qu’il chercherait lui-même à s’approvisionner davantage auprès de fournisseurs chinois.

Trois domaines clés sont visés par ces baisses de coûts : les pièces forgées et embouties, les composants électroniques ainsi que les éléments liés aux véhicules définis par logiciel.

Même si les fournisseurs actuels gonflent sans doute leurs marges bénéficiaires, une baisse de 30 % telle que réclamée par Honda exigera des transformations structurelles massives pour qu’ils demeurent rentables.

De fait, les sources interrogées par Reuters doutent que cet objectif soit réalisable d’ici trois à quatre ans.

Une réduction de 30 % risque inévitablement d’entraîner des licenciements chez ces équipementiers et l’intégration de pièces de moindre qualité dans les véhicules Honda — une marque pourtant réputée depuis des années pour sa fiabilité et sa qualité de fabrication.

De plus, faire peser le fardeau de ses pertes financières sur ses fournisseurs ne risque guère d’améliorer les relations de Honda avec les entreprises dont elle dépend pour assembler ses véhicules.

Certes, de nombreux fournisseurs chinois prouvent désormais qu’ils peuvent fabriquer des pièces de qualité égale, voire supérieure, à un coût inférieur à celui des fabricants traditionnels.

Les exigences de Honda pourraient ainsi agir comme l’électrochoc nécessaire pour inciter les équipementiers japonais et nord-américains à transformer leurs activités, afin de rivaliser plus efficacement avec leurs homologues et constructeurs chinois.

Les prochaines années diront si ces compressions budgétaires entraîneront une baisse de la qualité chez Honda ou, au contraire, un regain de productivité et de compétitivité chez les équipementiers traditionnels.

Source : Reuters