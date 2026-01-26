Salon de l’Auto de Montréal 2026 : plus de 170 000 visiteurs ont franchi les tourniquets

La 81e édition du Salon de l’Auto de Montréal a accueilli ses derniers visiteurs hier (dimanche) et aujourd’hui, l’heure était à la réjouissance du côté des organisateurs qui se sont montrés satisfaits de l’achalandage cette année. Concrètement, on a confirmé que plus de 170 000 visiteurs s’étaient rendus au Palais des congrès de Montréal entre le 16 et le 25 janvier pour admirer les nouveautés de 2026.

Plus de 170 000 visiteurs ont franchi les tourniquets cette année

Audi, BMW et Mercedes-Benz effectuaient un grand retour

Honda et Mazda ont brillé par leur absence

Ce qui a assurément ravi les organisateurs, c’est que le total du nombre de visiteurs est le meilleur depuis trois ans. On se souviendra qu’avant la pandémie, il était courant de voir des bilans annonçant quelque 200 000 visiteurs au salon. Avec les éditions réduites des dernières années, l’achalandage a été moindre, soit autour de 150 000 personnes.

Cela représente une bonne nouvelle, car au cours des dernières années, le salon était plus petit et plusieurs amateurs s’étaient montrés déçus. Avec un événement plus imposant cette année et avec l’annonce du retour de certaines marques comme Audi, Mercedes-Benz et BMW, on a senti comme un retour à la normalité.

Il faut toutefois déplorer l’absence de marques comme Honda et Mazda, deux constructeurs qui sont de surcroît très populaires auprès des consommateurs québécois.

Les essais routiers CAA

Il est intéressant de souligner que les essais routiers de véhicules électriques proposés en collaboration avec le CAA et Power Q se sont montrés populaires une fois de plus. En tout, 2206 ont été réalisés, soit 372 de plus qu’en 2025.

Si les ventes de véhicules électriques ne sont pas aussi fortes qu’à la fin de 2024, avant la réduction des rabais qui étaient prévus pour le 1er janvier 2025, on constate que l’engouement envers ces derniers demeure fort.

L’avenir du salon

L’autre bonne nouvelle concerne le salon en tant que tel. Avant la pandémie, nous avions commencé à voir des salons plus petits, avec moins de constructeurs, ce qui n’annonçait rien de bon pour la suite des choses.

Pour les journalistes et tous ceux qui couvent l’industrie automobile, c’est une chose et ce n’est pas dramatique. Pour les visiteurs, la chose était triste à voir. Le grand public est celui qui profite vraiment des salons automobiles, qui représentent l’occasion rêvée de voir la plupart des modèles en vente sur le marché sous un seul et même toit.

Avec un salon qui a cru cette année, et avec une foule qui s’est montrée plus nombreuse, il faut parler d’une bonne nouvelle pour le Salon de l’Auto de Montréal. Son avenir ne s’est pas montré aussi prometteur depuis quelques années.