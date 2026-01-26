BMW iX3 à empattement allongé : pensée pour l’Asie, mais on en rêve aussi

Avec un empattement allongé de 108 mm, le BMW iX3 Long Wheelbase incarne la vision « In China, for China » du constructeur, en misant sur l’espace arrière, le confort et une technologie électrique de pointe appelée à rayonner bien au-delà de l’Empire du Milieu.

Empattement allongé de 108 mm pour maximiser l’espace et le confort aux places arrière

Développement spécifique pour la Chine, avec une diffusion ciblée dans plusieurs marchés asiatiques

Technologies Neue Klasse appelées à influencer l’ensemble de la gamme BMW à l’échelle mondiale

Un empattement unique pour un marché aux attentes bien définies

BMW peaufine actuellement une version à empattement allongé de son futur iX3 électrique, un modèle stratégique conçu d’abord pour répondre aux attentes très spécifiques des marchés asiatiques, avec la Chine en ligne de mire.

Développé spécifiquement pour la clientèle chinoise, le BMW iX3 Long Wheelbase deviendra le tout premier VUS électrique à empattement allongé reposant sur l’architecture Neue Klasse. Ce choix technique n’est pas anodin : en Chine et dans plusieurs pays asiatiques, l’espace aux places arrière demeure un critère d’achat déterminant dans le segment des véhicules haut de gamme.

Avec 108 millimètres supplémentaires entre les essieux, BMW promet une amélioration marquée de l’habitabilité, sans pour autant dénaturer les proportions ni le comportement routier qui font la réputation des Sports Activity Vehicles de la marque. L’objectif est clair : offrir davantage de confort, notamment pour les passagers arrière, tout en conservant un équilibre dynamique fidèle à l’ADN BMW.

Châssis et mise au point adaptés aux réalités asiatiques

Au-delà de la simple augmentation de l’empattement, le iX3 Long Wheelbase bénéficie d’une mise au point du châssis et des suspensions spécifiques à la Chine. Cette calibration vise un compromis raffiné entre douceur de roulement, stabilité et polyvalence, autant en milieu urbain dense que sur de longs trajets autoroutiers.

BMW insiste sur le fait que cette configuration allongée n’altère ni l’agilité ni la précision de direction. L’intégration de l’empattement prolongé a été pensée dès la conception, et non comme une adaptation tardive, afin de préserver la cohérence globale du véhicule.

Technologies Neue Klasse et électrification de nouvelle génération

Le iX3 Long Wheelbase repose sur une architecture électrique de 800 volts et sur la sixième génération de la technologie eDrive de BMW. On y retrouve notamment de nouvelles cellules de batterie cylindriques et le système de gestion énergétique BMW Energy Master, développé à l’interne.

Cette base technologique permettrait d’atteindre une autonomie combinée dépassant les 900 kilomètres selon le cycle CLTC (632 km selon le cycle EPA), un chiffre particulièrement compétitif sur le marché chinois des véhicules électriques premium. Le comportement dynamique est également soutenu par le nouveau calculateur central « Heart of Joy », qui coordonne en temps réel la motorisation, le freinage, la récupération d’énergie et la direction afin d’assurer des réactions fluides et naturelles.

Une stratégie asiatique… à portée mondiale

Présenté comme un produit « conçu en Chine pour la Chine, avec la Chine », le BMW iX3 Long Wheelbase ne se limite toutefois pas à un rôle régional. Après sa première mondiale attendue au Salon de l’auto de Beijing en 2026, le modèle devrait être commercialisé en Chine dans la seconde moitié de l’année, avant d’être proposé dans certains marchés asiatiques ciblés, dont la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie et l’Inde.

Bien que cette configuration d’empattement ne soit pas prévue pour le Canada, elle représenterait une alternative plus économique pour les familles qui désireraient plus d’espace pour les passagers sans vouloir un véhicule plus gros comme le sera le iX5.