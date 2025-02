Le test hivernal de VE de CAA-Québec démontre une perte d’autonomie allant jusqu’à 39 %

CAA-Québec publie les résultats du plus grand test hivernal de VE au Canada

L’autonomie hivernale des véhicules électriques testés était réduite de 14 % à 39 % en moyenne.

La Tesla Model 3 a récupéré 205 km en 15 minutes, contre 35 km pour le Kia Niro EV.

53 % des propriétaires de VE préfèrent un véhicule à essence pour les longs trajets hivernaux.

CAA-Québec et l’Association canadienne des automobilistes (CAA) ont dévoilé les résultats d’un essai à grande échelle sur les performances hivernales des véhicules électriques (VE). Réalisé dans des conditions réelles entre Ottawa et Mont-Tremblant, ce test visait à mesurer l’autonomie des batteries en hiver et la vitesse de recharge.

Baisse de l’Autonomie en Conditions hivernales

L’étude a révélé que l’autonomie hivernale des 14 modèles testés était réduite de 14 % à 39 % par rapport aux estimations officielles de Ressources naturelles Canada. Deux modèles se sont démarqués avec une perte limitée :

Chevrolet Silverado EV (-14 %)

Polestar 2 (-14 %)

À l’inverse, la Volvo XC40 Recharge et le Toyota bZ4X ont affiché les écarts les plus marqués, avec des pertes respectives de 39 % et 37 %.



Recharge rapide : Forte Variation selon les Modèles

Les véhicules ont été testés sur une borne de recharge rapide à courant continu afin d’évaluer le nombre de kilomètres récupérés en 15 minutes. Les résultats varient considérablement :

Tesla Model 3 : 205 km récupérés

Chevrolet Silverado EV : 199 km récupérés

Polestar 2 : 120 km récupérés

Kia Niro EV : 35 km récupérés

Le temps moyen pour passer de 10 % à 80 % de charge était d’environ 40 minutes, avec une puissance de recharge moyenne de 100 kW.

Préoccupations des Conducteurs en Hiver

Selon un sondage cité par CAA-Québec :

53 % des propriétaires de VE préfèrent un véhicule à essence pour les longs trajets en hiver.

67 % ont déjà éprouvé des inquiétudes liées à l'autonomie réduite par temps froid.

Les résultats confirment que les véhicules électriques perdent une part importante de leur autonomie en hiver. La recharge rapide varie considérablement selon les modèles, influençant l’expérience des conducteurs lors des longs trajets. L’adaptation aux conditions hivernales demeure un enjeu clé pour l’adoption des VE au Canada.