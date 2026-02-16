Rivian espère vendre 20 000 R2 dès cette année

Le fabricant de véhicules électriques Rivian a grandement fait parler de lui lorsqu’il s’est pointé au Salon de l’automobile de Los Angeles en 2018 avec deux modèles passablement attrayants, soit la camionnette R1T et le VUS R1S. Les débuts de l’entreprise n’ont pas été facilités par l’avènement de la pandémie, mais elle a persévéré et se montre aujourd’hui plus solide qu’hier. Et voilà qu’elle s’apprête à lancer un troisième modèle, le VUS R2, qui promet d’être plus abordable.

La camionnette R1T a été le premier modèle Rivian à atteindre la route.

Le VUS R2 devrait rapidement devenir le meilleur vendeur de la marque.

Les véhicules Rivian sont construits à Normal, en Illinois.

Récemment, lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre de 2025, la compagnie a dévoilé ses objectifs de vente pour l’année 2026, ce qui nous a donné un indice plutôt précis sur ce qu’elle anticipait de son nouveau venu. Concrètement, Rivian espère vendre environ 20 000 exemplaires de son R2 d’ici la fin de l’année.

Et comment en sommes-nous arrivés à ce chiffre ? En fait, la directrice financière de Rivian, Claire McDonough, a expliqué que la compagnie prévoyait de livrer entre 62 000 et 67 000 véhicules en 2026. Elle anticipe que les ventes des modèles R1T et R1S demeureront similaires à celles de 2025, alors que 42 000 versions ont été livrées.

Ça laisse donc de la place pour des résultats compris entre 20 000 et 25 000 exemplaires pour le R2.

Dévoilé en 2024, le R2 est un pari important pour le constructeur californien. Ce VUS de format compact verra sa production être lancée au deuxième trimestre de l’année. Il sera d’abord assemblé sur une seule chaîne de montage, mais une deuxième devrait être ajoutée ultérieurement.

Et selon le grand patron de Rivian, RJ Scaringe, le R2 devrait devenir le modèle le plus populaire de la compagnie dès 2027.

Ce qui rendra la chose possible, c’est un prix de base attendu de 45 000 $ US aux États-Unis. Les prix canadiens n’ont pas été annoncés non plus, mais on peut imaginer quelque chose entre 60 000 $ CA et 65 000 $ CA.

Cela dit, si la tendance se maintient, les premières variantes du modèle pourraient être les plus coûteuses, avec des factures plus élevées. Il faudra voir quelle sera la stratégie du constructeur.

Le R2 devrait offrir une autonomie d’environ 500 kilomètres. Sa configuration à deux moteurs devrait offrir quelque 650 chevaux. D’autres variantes, à moteur unique comme à trois moteurs, ont également été annoncées.

Il est clair que la compagnie va fortement miser sur ce modèle.

Enfin, la dernière chose à surveiller, c’est la réaction des acheteurs de l’autre côté de la frontière, alors que la chose électrique n’est plus encouragée par l’administration Trump et que les normes environnementales ne sont plus que des suggestions.

Cela dit, l’objectif de Rivian demeure modeste et réaliste, et il existe suffisamment de personnes ouvertes aux modèles électriques pour que l’entreprise atteigne ses objectifs.