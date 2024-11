Du nouveau en 2025 pour les Rivian R1T et R1S

Une nouvelle variante Tri-Motor s’insère entre le Quad-Motor et le Dual-Motor.

Les R1T et R1S ont perdu quelques livres pour 2025.

Mine de rien, la division Rivian poursuit son évolution avec l’arrivée prochaine du multisegment R2 et même du plus compact R3. Toutefois, le petit constructeur américain doit conserver un œil sur ses deux véhicules phares, le pickup R1T et l’utilitaire intermédiaire R1S.

Pour l’année qui vient, Rivian apporte d’ailleurs quelques modifications à son duo de véhicules utilitaires, tandis que l’option Quad-Motor vient transformer le camion en véritable bombe électrique. Avec une puissance de 1 025 chevaux et un couple optimal de 1198 lb-pi, le R1T – ou le R1S – n’a besoin que de 2,5 secondes pour atteindre la vitesse de 96 km/h (ou 60 milles à l’heure). Cette mesure est obtenue en utilisant le mode de départ arrêté. Rivian se targue aussi d’offrir des motorisations entièrement développées et construites à l’interne.

En plus de la variante à deux moteurs, Rivian insert également une version intermédiaire à trois moteurs, elle qui développe une puissance de 850 chevaux et un couple 1 103 lb-pi.

Les blocs de batteries ont également de nouveaux modules et un emballage plus efficace, ce qui facilite l’entretien des véhicules. L’autonomie maximale (avec la batterie Max) est de 676 km, tandis que la batterie intermédiaire autorise des distances de 531 km entre les recharges. Rivian a également ajouté une batterie Standard lithium-fer-phosphate qui donne quand même une autonomie estimée à 435 km.

L’une des avancées intéressantes pour 2025 est cette réduction du nombre d’ordinateurs de bord (ECU) passant de 17 à 7, tandis que cette nouvelle configuration permet le partage d’informations entre les modules ECU. Les ingénieurs ont également trouvé le moyen de réduire le poids du R1T en enlevant pas moins de 44 lb de câbles « inutiles » à bord du véhicule. Et comme il est question de poids, celui des batteries a également perdu quelques lb pour la nouvelle année.

Notez également l’ajout d’un refroidissement à l’huile pour améliorer la performance, ainsi que l’intégration d’une pompe à chaleur sur toutes les variantes. Le toit en verre peut dorénavant être rendu opaque à la pression d’un bouton, et les principales composantes de la suspension ont été révisés.

Finalement, les feux de position et ceux du bouclier avant ont été redessinés légèrement, avec le retrait des antibrouillards, compte tenu des nouveaux phares plus performants. Et les plus observateurs auront peut-être déjà remarqué la présence de nouvelles jantes aérodynamiques.

Les mêmes changements sont planifiés pour l’utilitaire R1S, que ce soit au chapitre des motorisations disponibles ou des modifications esthétiques.