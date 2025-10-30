Rappel des Chevrolet Equinox EV et Cadillac Optiq en raison d’un problème avec les pneus

General Motors (GM) doit procéder au rappel des VUS électriques Chevrolet Equinox EV et Cadillac Optiq en raison d’un problème avec les pneus. Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, GM aurait identifié un problème avec les pneus Continental CrossContact RX 275/40R21 qui équipent certains modèles des années 2025 et 2026.

Seuls les véhicules équipés de roues de 21 pouces sont concernés

Au Canada, 8345 modèles sont visés par la campagne

Les pneus défectueux ont été fabriqués dans la semaine du 6 octobre 2024

Quelque 22 700 véhicules seraient rappelés du côté américain. Au Canada, 8345 exemplaires sont concernés.

Selon GM, le problème tirerait son origine de l’utilisation d’un « composé de caoutchouc non conforme pour la base de la bande de roulement ». La bonne nouvelle, c’est que cela ne concerne que les pneus produits pendant la semaine du 6 octobre 2024.

Néanmoins, le problème est à prendre au sérieux. Avec ces pneus, ce qui risque de se produire est un décollement partiel ou total de la bande de roulement, ce qui peut entraîner une perte de contrôle et provoquer un accident.

Les propriétaires des véhicules visés pourraient remarquer une usure de la bande de roulement à des endroits précis, des vibrations excessives, du bruit ou un renflement dans la zone de la bande de roulement.

Selon la compagnie, aucun accident ni blessure n’a été signalé en raison de ce problème.

À compter du 1er décembre, General Motors va aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire inspecter et, au besoin, remplacer le ou les pneus.