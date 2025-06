Le Cadillac Optiq 2026 ajoute une version à propulsion et gagne en puissance

Cadillac élargit la gamme Optiq avec un modèle à propulsion, un port de recharge NACS et une version sportive Optiq-V.

Une nouvelle version à propulsion de 315 chevaux rejoint la gamme Optiq 2026.

Tous les modèles 2026 sont équipés de série du port de recharge NACS compatible avec les bornes Tesla.

L’Optiq-V offre 519 chevaux, une autonomie de 443 km et accélère de 0 à 96 km/h en 3,5 secondes.

Cadillac a dévoilé une série de mises à jour pour son VUS électrique Optiq en vue de l’année-modèle 2026. Au menu : l’arrivée d’une nouvelle version à propulsion (RWD), une hausse notable de puissance pour tous les modèles, la recharge compatible Tesla, ainsi qu’un tout nouveau modèle haute performance baptisé Optiq-V.

La version à propulsion est équipée d’un moteur électrique unique qui développe 315 chevaux et 332 lb-pi de couple. Elle s’ajoute à la version à rouage intégral (AWD) déjà existante, qui voit sa puissance grimper de 300 à 440 chevaux et son couple passer de 354 à 498 lb-pi.

Tout en haut de la gamme trône maintenant l’Optiq-V. Ce modèle propose 519 chevaux et 650 lb-pi de couple, ainsi qu’un rouage intégral de série. Il est aussi muni de pneus de performance estivaux, d’étriers de frein avant Brembo, de garnitures en fibre de carbone et du mode Velocity Max de Cadillac, qui permet un 0 à 96 km/h en seulement 3,5 secondes.

Tous les Optiq 2026 sont désormais livrés avec un port de recharge NACS (North American Charging Standard), offrant aux propriétaires l’accès à plus de 21 500 bornes Tesla Supercharger en Amérique du Nord. La batterie demeure inchangée à 85 kWh. L’autonomie estimée est de 482 km pour les modèles standards et de 443 km pour l’Optiq-V. Cadillac précise qu’il est possible de récupérer environ 112 km d’autonomie en seulement 10 minutes grâce à une borne de recharge rapide à courant continu.

Sur le plan technologique, le système Vision Enhanced Parking, utilisant des caméras et des capteurs radar, est maintenant offert pour faciliter les manœuvres de stationnement. La plus récente version de Super Cruise propose maintenant une intégration avec Google Maps et les changements de voie automatiques. Le régulateur de vitesse adaptatif amélioré est également inclus de série.

L’Optiq demeure le plus petit VÉ de Cadillac, positionné sous les Lyriq, Vistiq et Escalade IQ. Il remplace indirectement l’XT4, récemment retiré du marché. Il sera assemblé au Mexique, aux côtés du Chevrolet Equinox EV. Ce site d’assemblage permettra aux unités destinées au marché canadien d’éviter les surtaxes appliquées aux véhicules électriques fabriqués aux États-Unis.

Les prix canadiens pour les modèles Optiq 2026 et Optiq-V n’ont pas encore été annoncés.